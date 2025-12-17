به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محمد اله‌داد در همایش نقد و بررسی عملکرد صنعت برق در گذر از اوج بار تابستان ۱۴۰۴ و ارائه برنامه‌های ۱۴۰۵ با قدردانی از عملکرد شرکت‌های برق منطقه‌ای گفت: برنامه‌های تعمیرات اساسی، بازسازی تجهیزات فرسوده و بهینه‌سازی پست‌ها و خطوط انتقال مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده به پایان خواهد رسید و شبکه انتقال با آمادگی مطلوب وارد دوره اوج بار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بخشی از افزایش حوادث در دوره گذشته ناشی از کلیدزنی‌های مکرر برای مدیریت بار بوده است، افزود: انتظار می‌رود با تکمیل تعمیرات و بهینه سازی خازن‌گذاری‌ها و رفع محدودیت‌های فنی، شاخص‌های قابلیت اطمینان شبکه در تابستان پیش‌رو بهبود یابد.

اله‌داد بر ضرورت تکمیل نصب رله‌های کنترلی صنایع بزرگ تأکید کرد و گفت: نصب کامل این تجهیزات، امکان مدیریت پیوسته بار از ساعات ابتدایی روز تا پایان برنامه‌های مدیریت مصرف را فراهم می‌کند و نقش مهمی در جایگزینی «مدیریت بار» به‌جای «قطع برق» دارد.

معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر همچنین با هشدار نسبت به رشد غیرمتعارف بار در برخی مناطق تصریح کرد: تحلیل داده‌های مصرف نشان می‌دهد افزایش بار نیمه شب در برخی شرکت‌های توزیع برق با واقعیت‌های توسعه صنعتی و جمعیتی همخوانی ندارد و این موضوع نیازمند بررسی دقیق و شناسایی افزایش غیر متعارف مصرف است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز را یکی از اولویت‌های شبکه دانست و افزود: کاهش چند صد مگاواتی بار ناشی از شناسایی و جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز، تأثیر مستقیم بر پایداری شبکه داشته و این روند باید با جدیت بیشتری در استان‌های جنوبی و صنعتی ادامه یابد.

اله‌داد در پایان با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو گفت: تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار انتقال، بازسازی ترانس‌های معیوب، توسعه پایش حرارتی تجهیزات و آماده‌سازی شبکه، محور اصلی اقدامات صنعت برق برای عبور ایمن از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ خواهد بود.