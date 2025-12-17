وحدت حوزه و دانشگاه تنها عامل پیشرفت علمی و فرهنگی است

غزاله گلشاهی‌در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت وحدت میان حوزه و دانشگاه با توجه به دیدگاه‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) سخن بر لزوم هم‌افزایی این دو نهاد تأکید کرد و توضیح داد: وحدت واقعی، به معنای یکسان‌سازی یا ادغام آن‌ها نیست، بلکه هدف اصلی، ایجاد تعامل و همکاری مؤثر در راستای تقویت علم و فرهنگ اسلامی است.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به فرمایشات رهبری در خصوص «وحدت» افزود: مقام معظم رهبری تأکید دارند که این وحدت باید در سطح عملی و در قالب همکاری‌های مستمر در حوزه‌های مختلف علمی، پژوهشی و فرهنگی باشد. تبادل اساتید، دانشجویان و انجام پروژه‌های مشترک، از جمله راه‌های مؤثر در ایجاد این هم‌افزایی است.

وی همچنین با بیان نقش حیاتی هر یک از این دو نهاد در شکل‌دهی تمدن نوین اسلامی گفت: حوزه علمیه مسئول تبیین مبانی دینی و پاسخ‌گویی به شبهات فکری و فرهنگی جامعه است، در حالی که دانشگاه باید با تکیه بر تخصص‌های علمی و نوآوری، مسیر پیشرفت کشور را در چارچوب ارزش‌های اسلامی هموار کند.

گلشاهی در ادامه به هشدارهای مقام معظم رهبری درباره خطرات تقابل و دوگانگی میان حوزه و دانشگاه اشاره کرد و افزود: وحدت حوزه و دانشگاه نباید صرفاً در قالب شعار باقی بماند و این وحدت باید به‌طور مستمر در عرصه‌های مختلف علمی، پژوهشی و فرهنگی تحقق یابد تا نه تنها علم و دین در مسیر رشد قرار گیرند بلکه کشور نیز از آسیب‌های فرهنگی و تهاجم‌های دشمنان مصون بماند.

این مدرس حوزه در نهایت تأکید کرد: تحقق وحدت واقعی، نه تنها عامل پیشرفت علمی و فرهنگی است، بلکه به عنوان یک ضرورت حیاتی برای بقای انقلاب اسلامی و تحقق اهداف بلند آن به شمار می‌رود.