دبیرخانه وحدت حوزه و دانشگاه در گلستان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام مصطفی ملکی صبح دوشنبه در نشست این مدیریت افزود: این دبیرخانه باید به طور مستمر پیگیر اجرایی شدن منویات امام خمینی و رهبری فرزانه انقلاب در این خصوص باشند.

مدیر حوزه های علمیه استان گلستان گفت: پیوند حوزه و دانشگاه یادگار ماندگار حضرت امام خمینی (ره) و مطالبه جدی رهبری فرزانه انقلاب اسلامی است که همه ما باید در جهت تحقق کامل آن گام برداریم.



وی با گرامیداشت یاد و خاطره سالروز شهادت استاد شهید مفتح، تصریح کرد: امام بزرگوار به عنوان رهبری دوراندیش در همان ماهها نخست انقلاب بحث وحدت حوزه و دانشگاه را طرح فرمودند تا حوزویان و دانشگاهیان را به همکاری و پیوستگی در مسیر تعالی کشور فرا بخوانند.

وی با بیان اینکه وحدت حوزه و دانشگاه مقوله ای راهبردی در تببین اندیشه های اسلام ناب است، یادآور شد: وحدت این دو نهاد ارزشمند به معنای یکی شدن بحثها و درسها نیست بلکه وحدت در راهبردها و استراتژی است تا الگویی نوین از جامعه اسلامی به بشریت ارائه کرد.

حجت الاسلام ملکی افزود: همانگونه که رهبری معظم انقلاب اذعان داشتند وحدت حوزه و دانشگاه، یعنى اینکه همه به سمت ایجاد یک جامعه‏ى اسلامىِ پیشرفته‏ى مستقل، و جامعه‏ الگو حرکت کنند.

مدیرحوزه های علمیه استان گلستان دشمنان وحدت حوزه و دانشگاه را دشمنان توسعه و تعالی کشور دانست و حاطرنشان کرد: دلسوزان مردم و نظام اسلامی و خیرخواهان کشور باید بیش از گذشته در جهت عملی شدن منویات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبری معظم انقلاب در زمنیه پیوند حوزه و داشنگاه گام بردارند و توجه به این مهم را محدود به ایام شهادت دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه نکنند.

وی از آمادگی حوزه های علمیه استان گلستان برای حرکت منسجم، علمی و مستمر در مسیر وحدت با دانشگاهیان خبر داد و تاکید کرد: مدیریت حوزه های علمیه استان گلستان برنامه هایی برای این مهم با همکاری روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان تدوین و اجرایی می کند.

وی نقش دانشگاهیان اعم از استادان و دانشجویان در تحقق این اندیشه را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: آغوش حوزه های علمیه استان برای همگرایی، همدلی و پیوند بیشتر با دانشگاهها باز است و از هر ایده و اندیشه نو در این خصوص استقبال خواهد کرد.