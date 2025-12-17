به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست گرامیداشت «هفته حملونقل، رانندگان و راهداری» که ظهر چهارشنبه با حضور انجمنهای صنفی حملونقل کالا و مسافر، شرکتهای حمل ونقل و رانندگان استان اردبیل برگزار شد، از تلاشهای شبانه روزی فعالان عرصه حملونقل در بخش کالا و مسافر تجلیل و قدردانی شد.
کلیم اله وثوقی مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل در این نشست ضمن تبریک هفته حملونقل، رانندگان و راهداری، با اشاره به نقش کلیدی حملونقل در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان گفت: بخش حملونقل یکی از مهمترین زیرساختهای پیشرفت منطقه است و بدون فعالیت شبانهروزی رانندگان و فعالان این حوزه، جریان تجارت، ارتباطات و خدماترسانی دچار اختلال میشود.
وی با بیان اینکه استان اردبیل در سال جاری با تلاش مجموعه فعالان این حوزه توانسته جایگاهی برجسته در ارزیابیهای ملی کسب کند، افزود: استان اردبیل در ارزیابیهای سازمان راهداری موفق به کسب رتبه نخست کشوری در رضایتمندی حملونقل کالای استان شده است.
عضو شورای اداری استان اردبیل از کسب رتبه دوم کشوری استان اردبیل در حوزه رضایتمندی از خدمات حملونقل مسافری براساس ارزیابی نهاد ریاست جمهوری خبر داد و خاطرنشان کرد: این مهم حاصل همکاری و همراهی رانندگان، شرکتهای حملونقلی، انجمنها و دستگاههای نظارتی است.
عضو شورای ترافیک استان اردبیل فعالیت ۹۴ شرکت حمل ونقل کالا و ۶۲ شرکت مسافربری را در استان اردبیل یادآور شدو اظهار کرد: سالانه ۲ میلیون نفر مسافر و حدود ۵ میلیون تن کالا از این استان به مقاصد مختلف توسط رانندگان جابجا میشود.
دبیر کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل ونقل استان اردبیل با بیان اینکه ۱۳ هزار و۵۵۰ دستگاه ناوگان و ۱۲ هزار و ۶ نفر راننده نیز در حوزه حمل ونقل کالا در حال خدمات رسانی به مردم استان هستند تصریح کرد: هزار و ۲۳۱ ناوگان مسافر در استان اردبیل در حال ارائه خدمت به مردم و مسافران هستند.
وثوقی از تلاش همه رانندگان شریف استان اردبیل در مقاطع حساس، از جمله در جنگ ۱۲ روزه، که با روحیه فداکاری، از خود گذشتگی و ایثار را به نمایش گذاشتند و بیوقفه در مسیرهای سخت و شرایط دشوار، کالاهای مورد نیاز مردم و مسافران را جابهجا کردند تا چرخه زندگی و آرامش اجتماعی متوقف نشود تقدیر و قدردانی کرد.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای استان اردبیل به نقش حیاتی حملونقل جادهای در تأمین کالا، جابهجایی مسافر و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و عمرانی دارد اشاره کرد و ادامه داد: توسعه این بخش، نهتنها سطح رفاه مردم را ارتقا میدهد، بلکه موجب افزایش ایمنی، کاهش هزینهها و رشد شاخصهای توسعهای استان میشود.
در پایان این مراسم از جمعی از رانندگان برتر، مرکز معاینه فنی برتر، شرکتهای حملونقل و فعالان عرصه حملونقل کالا و مسافر استان به پاس زحمات و تلاشهای ارزشمندشان با اهدای لوح تجلیل شد.
