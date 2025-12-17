  1. جامعه
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

رئیس پلیس راهور فراجا خبر داد؛

خودروهای فاقد زنجیر چرخ در محورهای برف‌گیر اجازه تردد ندارند

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: در محورهای کوهستانی و گردنه‌های برف‌گیر، خودروهایی که هنگام بارش فاقد زنجیر چرخ باشند متوقف و از ادامه مسیر بازگردانده می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح زمستانه در استان‌های کشور اظهار کرد: در تمام محورهایی که منتهی به گردنه‌ها و جاده‌های کوهستانی برف‌گیر می‌شوند، همکاران پلیس راه کنترل زنجیر چرخ خودروها را به‌صورت جدی در دستور کار دارند و در صورت نداشتن زنجیر چرخ، اجازه عبور داده نمی‌شود و خودرو بازگردانده خواهد شد.

وی افزود: طرح زمستانه تا ۲۰ اسفند ادامه دارد و هدف اصلی آن جلوگیری از انسداد راه‌ها، در راه ماندن مسافران و پیشگیری از وقوع تصادفات است که تحقق این اهداف بدون همکاری مردم امکان‌پذیر نیست.

سردار حسینی با توصیه به هموطنان برای تردد در محورهای کوهستانی گفت: همراه داشتن زنجیر چرخ، لباس گرم و تجهیزات ضروری سفر الزامی است و رانندگان باید پیش از حرکت از سلامت بخاری خودرو، برف‌پاک‌کن‌ها، لاستیک‌ها و سایر تجهیزات اطمینان کامل داشته باشند.

رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر حتماً از طریق سامانه ۱۴۰ مدیریت راه‌ها و شماره ۱۲۰ پلیس راهور از وضعیت جوی و شرایط محورها مطلع شوند تا با مشکل و خطر مواجه نشوند.

