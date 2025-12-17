براری:۲۱ دی نام نویسی نامزدهای انتخابات شوراهای سمنان آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی براری ظهر چهارشنبه در ششمین جلسه ستاد انتخابات استان سمنان به میزبانی استانداری اعلام کرد: روز بیست و یکم دی ماه برای آغاز ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان سمنان مشخص شده است.

وی با بیان اینکه فرایندهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها یا استان سمنان از فردا پنجشنبه آغاز می‌شود افزود: حضور فعال فرمانداران و اعضای ستاد انتخابات شهرستان‌های هشتگانه استان سمنان ضرورت دارد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با بیان اینکه انتخابات هیئت اجرایی شهرستان‌های استان سمنان روز جمعه ۲۸ آذر ماه برگزار خواهد شد گفت: فرمانداران وظیفه دارند ۳۰ نفر از معتمدان مورد اعتماد و شایسته در هر شهرستان را معرفی و انتخاب کنند.

براری با بیان اینکه انتخاب افراد شایسته در جلب اعتماد عمومی بسیار اهمیت دارد گفت: نکته حائز اهمیت این است که اعضای هیئت جرایی انتخابات نمی‌توانند خودشان به عنوان داوطلب در انتخابات نام نویسی کنند از سوی دیگر به فرمانداران تاکید شده تا در هیئت اجرایی انتخابات از ظرفیت بانوان هم بهره‌گیری شود.

وی با اشاره به روند انتخابات بازرسان ستاد انتخابات در شهرستان‌های استان سمنان توضیح داد: از آنجا که به زودی نام نویسی از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها یا استان سمنان آغاز می‌شود ضروری است که فرایند اطلاع رسانی دقیق و صحیح پیرامون این موضوع توسط ستاد انتخابات انجام شود.