سلیمانی: سیره علوی راهنمای مسئولان برای توسعه کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی بعد از ظهر شنبه در دیدار منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از معاونان و مدیران استان، با حجتالاسلام حبیبالله غفوری نماینده ولیفقیه و امام جمعه کرمانشاه و حجت الاسلام محمدی عراقی نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری، میلاد باسعادت حضرت علی (ع) و روز پدر را تبریک گفت و اظهار کرد: سیره علوی الگویی ماندگار از عدالتخواهی، شجاعت و خدمت صادقانه به مردم است و انتظار میرود مسئولان با تأسی از این سیره، در مسیر توسعه و اعتلای کرمانشاه گامهای مؤثر بردارند.
وی با گرامیداشت روز جهانی مقاومت و ادای احترام به مقام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدا، تصریح کرد: کشور در مقطع دشواری از فشارهای خارجی قرار دارد که آثار آن در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم کاملاً مشهود است و انکار آن غیرواقعبینانه خواهد بود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با اشاره به نوسانات اقتصادی و برخی اعتراضات اخیر، خاطرنشان کرد: مطالبهگری صنفی در چارچوب قانون قابل درک است و خوشبختانه اصناف و بازاریان استان با رفتار مسئولانه، خود را از جریانهای مخرب جدا کردند.
وی همچنین از تلاش نیروهای انتظامی و بسیج برای حفظ امنیت و آرامش استان تقدیر کرد و افزود: با تدبیر و همدلی، این شرایط دشوار نیز پشت سر گذاشته خواهد شد.
سلیمانی درباره فرایند انتخابات شوراهای اسلامی گفت: وزیر کشور آغاز ثبتنام داوطلبان شوراهای شهر را بیست و یکم دیماه اعلام کرده و هیأتهای اجرایی در چهارده شهرستان استان بدون مشکل تشکیل شدهاند. ثبتنام غیرحضوری و استعلامها از مراجع پنجگانه همزمان انجام خواهد شد.
وی افزود: بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیأتهای اجرایی از هشتم تا بیست و یکم بهمن و هیأتهای نظارت از بیست و دوم بهمن تا یازدهم اسفند انجام میشود و فهرست نهایی نامزدها بیست و هشتم اسفند اعلام خواهد شد.
معاون استاندار کرمانشاه با بیان اینکه فرایند انتخابات شوراهای روستا از بیست و نهم دیماه آغاز میشود، تصریح کرد: انتخابات شوراهای شهر و روستا یازدهم اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد و ستاد انتخابات استان از مردادماه با ساماندهی کامل ساختار اجرایی و مدیریتی فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.
وی همچنین از برگزاری دو رویداد آموزشی مهم در حوزه انتخابات و اقدامات اطلاعرسانی مانند نشستهای خبری و برنامههای تلویزیونی برای شفافسازی و افزایش اعتماد عمومی خبر داد و تأکید کرد: تمرکز ستاد انتخابات استان بر مشارکت حداکثری مردم و ارتقای کیفیت انتخاب آگاهانه است.
سلیمانی در پایان با قدردانی از حمایت نماینده ولیفقیه در استان، خواستار ادامه راهنماییها و مساعدتهای ایشان برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و باشکوه شد.
