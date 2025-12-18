  1. استانها
مقابلی: فرآیند انتخابات شورای اسلامی شهرها در آذربایجان‌غربی آغاز شد

ارومیه - رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی گفت: همزمان با سراسر کشور و آغاز فرآیند انتخابات شورای اسلامی شهرها، فرایند انتخابات در ۲۰ فرمانداری آذربایجان‌غربی نیز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول مقابلی در این زمینه افزود: با دستور وزیر کشور مبنی بر آغاز فرایند انتخابات شورای اسلامی شهرها، این دستور در ۲۰ فرمانداری آذربایجان‌غربی اعلام وصول شد.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی افزود: بر اساس دستور وزیر کشور، ثبت‌نام از داوطلبان این دوره از انتخابات از روز یکشنبه ۲۱ دی ماه آغاز و تا پایان روز شنبه ۲۷ دی ماه به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت.

مقابلی همچنین خاطرنشان کرد: مطابق با این دستور، هیئت‌های اجرایی شهرستان‌ها باید از روز جمعه ۲۸ آذر در مدت پنج روز تشکیل و معتمدان اصلی و علی‌البدل انتخاب شوند.

وی افزود: تمام تمهیدات و اقدامات لازم برای شروع فرایند انتخابات در استان در ستاد انتخابات انجام شده و پیش بینی شده در شهرستان‌های ۲۰ گانه آذربایجان‌غربی نیز بدون هیچ مشکلی روند انتخابات پیش رود.

انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهرها روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال آینده در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

