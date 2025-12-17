نوری:تولید محصول باکیفیت شرط ماندگاری در بازار است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری قبل از ظهر روز چهارشنبه در سومین گردهمایی ملی ژل رویال ایرانی در بجنورد برگزارشد اظهار کرد: برای تبدیل تولید به ارزش باید کار کنیم بطوری تنها در تولید عسل نباشد این کار نباید انجام شود.

استاندار خراسان شمالی افزود: تولید باید ارزشمند شود بطوری که ما استانی هستیم که بخشی از حوزه کشاورزی شامل تولید عسل است که دراین زمینه باید بیشتر کار کنیم بطوری که خلأ در این حوزه احساس می‌شود.

وی ادامه داد: تنوع در همایش‌ها بیشتر در استان احساس می‌شود در استان شاهد انبوه از اسامی هستیم که عسل تولید می‌کنند که برند سازی خوبی در این زمینه صورت نگرفته که باید پیگیری در این زمینه صورت گیرد.

نوری با بیان اینکه کارهای کوچک مقیاس در استان شکل گرفته است گفت: این روند خوب نیست و چرخه خارج می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: عسل عرصه رقابت دارد ژل رویال باید برگرفته از بروزترین تکنولوژی باشد.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: تولید عسل باید خط شروع باشد و خط پایان باید تبدیل به خط ارزش شود.

نوری افزود: خیلی از تولیدات در بازار شامل جذابیت‌های نمادینی هستند که باید ارزش داشته باشد که متأسفانه این‌طور نیست و مشتری محور نخواهد بود.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: اگر محصولی مشتری محور نباشد نمی‌تواند اعتماد سازی برای مردم فراهم کند.

وی با بیان ای نوه ظاهر برخی محصولات فاخر نیست و تولیداتی صورت می‌گیرد که استاندارد و باکیفیت نیستند گفت: عسل باید از کیفیت و تولید خوب برخوردار باشد.

نوری ادامه داد: محصول باید ظاهر و بسته بندی خاصی داشته باشد که این امر باید مورد توجه تولید کنندگان قرار گیرد و محصول با کیفیتی به بازار ارائه شود.

وی گفت: باید در تولیدات تصمیمات علمی صورت گیرد که باید در این زمینه راهی با مجامع علمی و دانش بنیان فراهم شود.

استاندار خراسان شمالی اظهار کرد: دانشگاه به کیفیت و مشتقات محصول توجه داشته باشند امروزه شرایط برای تولید کننده بصورتی است تنها در آمد زایی مهم است که این امر تیازمند توجه است.