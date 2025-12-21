استاندار خراسان شمالی: جوانی جمعیت شرط توسعه پایدار و نشاط اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری ظهر یکشنبه در سومین رویداد استانی «ایران عزیز جوان بمان» که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: خراسانشمالی با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و حمایت همهجانبه دستگاههای اجرایی، تلاش دارد مسیر پویایی جمعیت، نشاط اجتماعی و توسعه پایدار را هموار سازد.
وی افزود: بی تردید اقدامات هدفمند و برنامهریزیهای دقیق در خراسام شمالی زمینهساز تقویت بنیان خانوادهها و ایجاد انگیزه برای فرزندآوری میشود.
نوری گفت: موضوع جوانی جمعیت و فرزندآوری امروز به یکی از دغدغههای جدی دولتمردان و سیاستگذاران کشور تبدیل شده است.
وی در ادامه افزود: این دغدغه نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان نیز مطرح بوده و نگرانیهای عمیقی را در سطح بینالمللی ایجاد کرده است.
استاندار خراسان شمالی بیان کرد: روند پیری جمعیت، اگر بدون برنامهریزی و سیاستهای حمایتی رها شود، میتواند آینده توسعه و پویایی جوامع را با چالشهای جدی مواجه سازد.
نوری ادامه داد: بسیاری از دولتها نیز با طراحی برنامههای جذاب و مشوقهای متنوع تلاش کردهاند تا مانع از کاهش نرخ فرزندآوری و افزایش میانگین سنی جمعیت شوند.
استاندار خراسانشمالی گفت: مقام معظم رهبری نیز بارها بر اهمیت این موضوع تاکید کردهاند و در بیانات خود یادآور شدهاند که آموزههای دینی ما بر معنابخشی زندگی از طریق فرزند توصیه میکند.
وی تصریح کرد: جامعهای که از جوانی فاصله بگیرد، نمیتواند مسیر توسعه پایدار را بپیماید؛ زیرا که جامعه جوان، جامعهای خلاق، پرانرژی، با انگیزه و توسعهمحور است.
نظر شما