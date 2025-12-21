  1. استانها
استاندار خراسان شمالی: جوانی جمعیت شرط توسعه پایدار و نشاط اجتماعی است

بجنورد- استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت جوانی جمعیت گفت: با برنامه‌ریزی هدفمند و حمایت دستگاه‌های اجرایی، می‌توان پویایی جمعیت، تقویت خانواده و توسعه پایدار را محقق کرد.

به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری ظهر یکشنبه در سومین رویداد استانی «ایران عزیز جوان بمان» که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: خراسان‌شمالی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، تلاش دارد مسیر پویایی جمعیت، نشاط اجتماعی و توسعه پایدار را هموار سازد.

وی افزود: بی تردید اقدامات هدفمند و برنامه‌ریزی‌های دقیق در خراسام شمالی زمینه‌ساز تقویت بنیان خانواده‌ها و ایجاد انگیزه برای فرزندآوری می‌شود.
نوری گفت: موضوع جوانی جمعیت و فرزندآوری امروز به یکی از دغدغه‌های جدی دولتمردان و سیاست‌گذاران کشور تبدیل شده است.
وی در ادامه افزود: این دغدغه نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان نیز مطرح بوده و نگرانی‌های عمیقی را در سطح بین‌المللی ایجاد کرده است.
استاندار خراسان شمالی بیان کرد: روند پیری جمعیت، اگر بدون برنامه‌ریزی و سیاست‌های حمایتی رها شود، می‌تواند آینده توسعه و پویایی جوامع را با چالش‌های جدی مواجه سازد.
نوری ادامه داد: بسیاری از دولت‌ها نیز با طراحی برنامه‌های جذاب و مشوق‌های متنوع تلاش کرده‌اند تا مانع از کاهش نرخ فرزندآوری و افزایش میانگین سنی جمعیت شوند.
استاندار خراسان‌شمالی گفت: مقام معظم رهبری نیز بارها بر اهمیت این موضوع تاکید کرده‌اند و در بیانات خود یادآور شده‌اند که آموزه‌های دینی ما بر معنابخشی زندگی از طریق فرزند توصیه می‌کند.
وی تصریح کرد: جامعه‌ای که از جوانی فاصله بگیرد، نمی‌تواند مسیر توسعه پایدار را بپیماید؛ زیرا که جامعه جوان، جامعه‌ای خلاق، پرانرژی، با انگیزه و توسعه‌محور است.
