الیاس علیاکبری در گفتوگو با خبرنگار مهر از آغاز سومین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی کوراش جمهوری اسلامی ایران خبر داد و اظهار کرد: این اردو در کمپ تیمهای ملی کوراش در شهر بجنورد و با هدف حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی ژاپن برگزار میشود.
وی با اشاره به اهمیت رقابت با تیم ملی ازبکستان افزود: کشور ازبکستان سالهاست سرمایهگذاری گستردهای در رشته کوراش انجام داده و همواره در مسابقات جهانی و آسیایی موفق به کسب مدالهای طلا شده است.
سرمربی تیم ملی کوراش ادامه داد: ما نیز با تلاش فراوان و حمایتهای رئیس انجمن کوراش ایران، داریوش خسرویار، شرایط مناسبی فراهم کردهایم تا بتوانیم در این رقابتها مدالهای طلای بیشتری برای ایران کسب کنیم.
علیاکبری سطح آمادگی ملیپوشان را حدود ۷۰ درصد اعلام کرد و گفت: امیدواریم با برگزاری اردوهای بعدی، تیم ملی به آمادگی کامل برسد و ایران به یکی از قدرتهای اصلی کوراش جهان تبدیل شود.
وی همچنین به جایگاه ویژه بجنورد در کوراش ایران اشاره کرد و افزود: بجنورد بهعنوان پایتخت کوراش ایران، قهرمانان زیادی را به این رشته معرفی کرده است و برگزاری اردو در این شهر از نظر کیفیت فنی و وجود حریفان تمرینی بسیار مؤثر است.
سرمربی تیم ملی کوراش در پایان ضمن قدردانی از حمایتهای استاندار خراسان شمالی و رئیس انجمن کوراش ایران گفت: از دوازدهم تا هفدهم بهمنماه از مردم خونگرم خراسان شمالی دعوت میکنم با حضور در سالنهای ورزشی، تیم ملی را تشویق کنند تا ملیپوشان با انگیزهای مضاعف برای افتخارآفرینی تلاش کنند.
