رستمی: همه ظرفیت‌های خراسان شمالی برای میزبانی جهانی کوراش بسیج می‌شود

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: میزبانی مسابقات جهانی کوراش فرصتی برای معرفی توانمندی‌های استان است و همه دستگاه‌ها باید برای برگزاری شایسته آن تلاش کنند.

به گزهرش خبرنگار مهر طاهر رستمی در نشست هماهنگی برگزاری مسابقات جهانی کوراش در خراسان شمالی که پیش از ظهر پنج‌شنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: میزبانی این رویداد بین‌المللی یک فرصت مهم برای استان است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، مسابقاتی در شأن جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها افزود: ابعاد اجرایی، فرهنگی، رسانه‌ای و بین‌المللی این مسابقات باید به‌صورت ویژه دیده شود تا میزبانی استان به بهترین شکل ممکن انجام گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به همزمانی چند رویداد تخصصی با مسابقات جهانی کوراش تصریح کرد: همزمان با این رقابت‌ها، سه سمینار تخصصی در حوزه داوری، مربی‌گری و مبارزه با دوپینگ برگزار می‌شود که نشان‌دهنده سطح حرفه‌ای و جایگاه بالای این دوره از مسابقات است.

رستمی ادامه داد: حضور نمایندگانی از حدود ۱۳۰ کشور در این رویداد، اهمیت توجه ویژه به موضوعات اسکان، تشریفات، امنیت و خدمات‌رسانی مطلوب به مهمانان خارجی را دوچندان می‌کجد.

وی در پایان بیان کرد: خراسان شمالی باید از این فرصت برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی خود بهره‌برداری کند و با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، میزبانی ماندگاری را در اذهان ورزشکاران و مهمانان بین‌المللی ثبت کند.

