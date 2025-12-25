به گزهرش خبرنگار مهر طاهر رستمی در نشست هماهنگی برگزاری مسابقات جهانی کوراش در خراسان شمالی که پیش از ظهر پنج‌شنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: میزبانی این رویداد بین‌المللی یک فرصت مهم برای استان است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، مسابقاتی در شأن جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها افزود: ابعاد اجرایی، فرهنگی، رسانه‌ای و بین‌المللی این مسابقات باید به‌صورت ویژه دیده شود تا میزبانی استان به بهترین شکل ممکن انجام گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به همزمانی چند رویداد تخصصی با مسابقات جهانی کوراش تصریح کرد: همزمان با این رقابت‌ها، سه سمینار تخصصی در حوزه داوری، مربی‌گری و مبارزه با دوپینگ برگزار می‌شود که نشان‌دهنده سطح حرفه‌ای و جایگاه بالای این دوره از مسابقات است.

رستمی ادامه داد: حضور نمایندگانی از حدود ۱۳۰ کشور در این رویداد، اهمیت توجه ویژه به موضوعات اسکان، تشریفات، امنیت و خدمات‌رسانی مطلوب به مهمانان خارجی را دوچندان می‌کجد.

وی در پایان بیان کرد: خراسان شمالی باید از این فرصت برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی خود بهره‌برداری کند و با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، میزبانی ماندگاری را در اذهان ورزشکاران و مهمانان بین‌المللی ثبت کند.