اکبرزاده: ورزشکاران خراسان شمالی با وجود کمبودها افتخارآفرین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب اکبرزاده شامگاه شنبه در آئین تجلیل از نام آوران ملی وبین المللی‌ورزش‌خراسان شمالی که در سالن آمفی تئاتر ایثار بجنورد، برگزار شد با قدردانی از تلاش‌های ورزشکاران استان اظهار کرد: ورزشکاران خراسان شمالی با وجود محدودیت‌ها و کمبودهای زیرساختی، توانستند افتخارات ارزشمندی را در سطح ملی و آسیایی کسب کنند و نام استان را درخشان نمایند.

وی با اشاره به سال ۱۴۰۴ به‌عنوان سالی پربرکت برای ورزش کشور و استان افزود: هم‌زمان با برگزاری رقابت‌های آسیایی، هفتمین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر به دستور وزیر محترم ورزش و جوانان در سطح کشور برگزار شد که استان خراسان شمالی نیز افتخار میزبانی مسابقات رشته کوراش در بخش آقایان را بر عهده داشت.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی در ادامه به وضعیت زیرساخت‌های ورزشی استان اشاره کرد و گفت: ۲۲ سالن ورزشی نیمه‌تمام که از سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ رها شده بودند، با پیگیری‌های صورت‌گرفته و حمایت‌های استاندار محترم در دستور کار قرار گرفت که تاکنون سه سالن ورزشی در هفته دولت افتتاح شده و سایر پروژه‌ها نیز در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.

اکبرزاده خاطرنشان کرد: با تخصیص اعتبارات لازم، بخشی از پروژه‌های ورزشی استان در دهه فجر و بخشی دیگر در هفته دولت سال آینده و تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ به بهره‌برداری خواهد رسید که نقش مؤثری در توسعه ورزش استان ایفا می‌کند.

در پایان این مراسم، از قهرمانان و ورزشکاران استان که در رقابت‌های آسیایی، بازی‌های کشورهای اسلامی و المپیاد استعدادهای برتر موفق به کسب مدال و عناوین برتر شده بودند، تجلیل به عمل آمد.