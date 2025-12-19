نفرات برتر کشتی پهلوانی خراسان شمالی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی کشتی پهلوانی استان خراسان شمالی با حضور ۶۰ کشتی‌گیر از شهرستان‌های مختلف استان، در خانه کشتی شهید علیدخت بجنورد برگزار شد.

این رقابت‌ها با هدف شناسایی نفرات برتر برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور برگزار شد و کشتی‌گیران در اوزان مختلف به مصاف یکدیگر رفتند.

در پایان مسابقات، علی حسن‌زاده از اسفراین در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیر اسماعیل‌آبادی در وزن ۷۰، مهدی علی‌پور در وزن ۸۰، مسعود ساعدی در وزن ۹۰ و کمیل یونسی در وزن ۱۰۰ کیلوگرم همگی از بجنورد و رضا حسن‌زاده از شیروان در وزن ۱۱۰ کیلوگرم عنوان نخست اوزان مختلف را کسب کردند.

در رده‌بندی تیمی نیز، تیم بجنورد با ۱۴۰ امتیاز عنوان نخست را از آن خود کرد، تیم اسفراین با ۸۱ امتیاز دوم شد و تیم شیروان با ۶۵ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

نفرات برتر این رقابت‌ها روز ۱۰ دی‌ماه به نمایندگی از استان خراسان شمالی در مسابقات قهرمانی کشتی پهلوانی کشور حضور خواهند یافت.