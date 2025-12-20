به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری شامگاه شنبه در جلسه هماهنگی مسابقات جهانی کوراش که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با بیان اینکه همه رشتههای ورزشی دارای منزلت و اهمیت هستند، افزود: کوراش نیز از جمله رشتههایی است که باید مورد توجه و حمایت جدی قرار گیرد و در بستر زمان، خراسان شمالی باید با همه رشتههای ورزشیاش شناخته شود.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به میزبانی مسابقات جهانی کوراش اظهار کرد: فراهمسازی سازوکارها و ملزومات لازم برای برگزاری مطلوب این رویداد الزامی است، چرا که این مسابقات با حضور بیش از ۲۵ کشور برگزار میشود و بازتاب و انعکاس جهانی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: این رویداد بینالمللی میتواند موجب ایجاد شور و نشاط اجتماعی شود، فضای استان را ورزشی کند و نسل جوان را بیش از پیش با ورزش مأنوس سازد.
نوری ادامه داد: برگزاری این مسابقات، نام خراسان شمالی را در مجامع بینالمللی مطرح میکند و در سطح کشور نیز استان را بهعنوان منطقهای ورزشدوست و ورزشخیز معرفی خواهد کرد.
استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: برای اعتلای نام استان، هر اقدامی لازم باشد انجام خواهیم داد و در مقیاس جهانی، اقدامات باید جدیتر و همراه با رصد دقیق نیازمندیها باشد. با توجه به محدودیت زمان، اعضای کمیتههای اجرایی باید فعالیت خود را افزایش دهند.
وی خاطرنشان کرد: همه دستگاههای اجرایی استان باید درگیر موضوع برگزاری مسابقات جهانی کوراش شوند و این مسئولیت صرفاً بر عهده ادارهکل ورزش و جوانان نیست، چرا که این رویداد به اعتبار و جایگاه استان بازمیگردد.
وی در پایان بر اهتمام جدی مدیران برای برگزاری بدون دغدغه مسابقات، استفاده از ظرفیت واحدهای صنعتی بهویژه صنایع مادر، و تقویت و حمایت از ورزشکاران رشته کوراش تأکید کرد.
