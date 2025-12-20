  1. استانها
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹

نوری: مسابقات جهانی کوراش با حضور ۲۵ کشور در بجنورد برگزار می‌شود

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: مسابقات جهانی کوراش با حضور بیش از ۲۵ کشور به میزبانی بجنورد برگزار می‌شود و نام استان در سطح بین‌المللی مطرح خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری شامگاه شنبه در جلسه هماهنگی مسابقات جهانی کوراش که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با بیان اینکه همه رشته‌های ورزشی دارای منزلت و اهمیت هستند، افزود: کوراش نیز از جمله رشته‌هایی است که باید مورد توجه و حمایت جدی قرار گیرد و در بستر زمان، خراسان شمالی باید با همه رشته‌های ورزشی‌اش شناخته شود.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به میزبانی مسابقات جهانی کوراش اظهار کرد: فراهم‌سازی سازوکارها و ملزومات لازم برای برگزاری مطلوب این رویداد الزامی است، چرا که این مسابقات با حضور بیش از ۲۵ کشور برگزار می‌شود و بازتاب و انعکاس جهانی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: این رویداد بین‌المللی می‌تواند موجب ایجاد شور و نشاط اجتماعی شود، فضای استان را ورزشی کند و نسل جوان را بیش از پیش با ورزش مأنوس سازد.

نوری ادامه داد: برگزاری این مسابقات، نام خراسان شمالی را در مجامع بین‌المللی مطرح می‌کند و در سطح کشور نیز استان را به‌عنوان منطقه‌ای ورزش‌دوست و ورزش‌خیز معرفی خواهد کرد.

استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: برای اعتلای نام استان، هر اقدامی لازم باشد انجام خواهیم داد و در مقیاس جهانی، اقدامات باید جدی‌تر و همراه با رصد دقیق نیازمندی‌ها باشد. با توجه به محدودیت زمان، اعضای کمیته‌های اجرایی باید فعالیت خود را افزایش دهند.

وی خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی استان باید درگیر موضوع برگزاری مسابقات جهانی کوراش شوند و این مسئولیت صرفاً بر عهده اداره‌کل ورزش و جوانان نیست، چرا که این رویداد به اعتبار و جایگاه استان بازمی‌گردد.

وی در پایان بر اهتمام جدی مدیران برای برگزاری بدون دغدغه مسابقات، استفاده از ظرفیت واحدهای صنعتی به‌ویژه صنایع مادر، و تقویت و حمایت از ورزشکاران رشته کوراش تأکید کرد.

