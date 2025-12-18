رستمی: میزبانی مسابقات جهانی کوراش فرصتی برای معرفی خراسان شمالی است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از مجموعه علیدخت بجنورد، محل برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کوراش بزرگسالان جهان، بر اهمیت ویژه این رویداد ورزشی در خراسان شمالی تأکید کرد.

وی گفت: برگزاری چنین رقابت‌هایی در خراسان شمالی سابقه نداشته و امروز ایران به‌عنوان میزبان این مسابقات بین‌المللی شناخته می‌شود که این موضوع جایگاه ویژه‌ای برای خراسان شمالی ایجاد کرده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی افزود: این رویداد بزرگ، فرصتی کم‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، ورزشی و گردشگری خراسان شمالی به کشور و جهان به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیشتر استان در حوزه‌های مختلف باشد.

وی بیان کرد: در جریان برگزاری این رقابت‌ها باید شأن و منزلت جمهوری اسلامی ایران به‌خوبی حفظ شود و تمامی امکانات و ظرفیت‌ها به بهترین شکل ممکن در اختیار مسابقات قرار گیرد.

رستمی تصریح کرد: همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر برای برگزاری مطلوب این رویداد بین‌المللی ضروری است.

پانزدهمین دوره مسابقات جهانی کوراش بزرگسالان برای نخستین‌بار در کشور و به میزبانی خراسان شمالی، از ۱۱ تا ۱۶ بهمن‌ماه سال جاری برگزار می‌شود و ورزشکارانی از ده‌ها کشور جهان در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.