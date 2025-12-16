«بجنورد» میزبان مسابقات کوراش قهرمانی جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انصراف ترکیه از رقابت‌های کوراش قهرمانی جهان، انجمن کوراش ایران درخواست میزبانی از این رقابت‌ها را به فدراسیون جهانی ارائه داد و این درخواست نیز مورد قبول قرار گرفت.

ابتدا قرار بود این رقابت‌ها در جزیره کیش برگزار شود که شرایط برگزاری این مسابقات در این جزیره فراهم نشد. در ادامه دو شهر مشهد و بجنورد نامزد میزبانی شدند که در نهایت روز دوشنبه شهر بجنورد به عنوان میزبان قطعی این مسابقات انتخاب شد.

بر همین اساس این مسابقات طی روزهای ۱۲ تا ۱۷ بهمن در هشت وزن مردان و هشت وزن زنان در استان خراسان شمالی و شهر بجنورد برگزار خواهد شد.

در حاشیه این مسابقات سمینار داوری، مربیگری، آزمون‌های داوری بین المللی دو و سه ستاره، کنگره سالیانه و جلسه هیئت رئیسه فدراسیون جهانی به همراه سمینار مبارزه با دوپینگ در حاشیه این رقابت‌ها برگزار خواهد شد.

پیش بینی می‌شود نزدیک به ۳۰ کشور در این مسابقات حضور پیدا کنند.