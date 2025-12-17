پیگیری مسائل اجرایی قم در دیدار مسئولان استانی با نماینده مردم در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری صبح چهارشنبه در دیدار جمعی از مسئولان و مدیران اجرایی استان قم، آخرین مسائل، دغدغه‌ها و چالش‌های حوزه‌های مختلف اجرایی استان را مورد بررسی قرار داد.



در این دیدارها نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم تسریع در روند حل مشکلات استان، مطالبات و موضوعات مطرح‌شده از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی را پیگیری کرد و بر ضرورت هماهنگی و تعامل بیشتر میان نهادهای استانی و ملی برای رفع موانع موجود تأکید داشت.



ذوالنوری با اشاره به اهمیت پیگیری مستمر مسائل استان افزود: حل بسیاری از مشکلات قم نیازمند اقدام به‌موقع، مکاتبه هدفمند و ارتباط مستقیم با مسئولان ذی‌ربط در سطح ملی است و در همین راستا، پیگیری‌های لازم از طریق تماس‌ها و مکاتبات رسمی انجام شده و ادامه خواهد داشت.



در جریان این دیدارها، حمید مکارم مسئول دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در قم، حسن زرنوش مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک شکوهیه، سعید امراللهی شهردار سلفچگان به همراه علی عبداللهی رئیس شورای اسلامی شهر و مهدی احدی از اعضای شورای اسلامی شهر سلفچگان، بخشی از مسائل و نیازهای حوزه‌های مأموریتی خود را مطرح کردند.



همچنین حجت‌الاسلام مسلم محمدی رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، سید ناصر حسینی مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان قم، حسین زنجیرانی فراهانی مدیرکل راه و شهرسازی استان قم، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا سلم‌آبادی رئیس دانشگاه فرهنگیان استان قم و علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم، گزارشی از وضعیت موجود، چالش‌ها و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کردند.



در این نشست‌ها، نماینده مردم قم ضمن استماع دیدگاه‌ها و مسائل مطرح‌شده، بر پیگیری مطالبات قانونی استان در حوزه‌های عمرانی، خدماتی، آموزشی، درمانی و زیرساختی تأکید کرد و هماهنگی میان دستگاه‌ها را یکی از الزامات اصلی برای بهبود شرایط و ارتقای سطح خدمات به شهروندان دانست.



ذوالنوری در پایان با اشاره به جایگاه ویژه استان قم، استمرار این‌گونه دیدارها را در راستای شناسایی دقیق‌تر مسائل و تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای راهکارهای عملی برای حل مشکلات استان ارزیابی کرد.