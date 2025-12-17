به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش تخصصی نهج‌البلاغه روز چهارشنبه با حضور جمعی از علمای دینی، فرماندهان نیروهای مسلح، پژوهشگران و مسئولان استانی در خرم‌آباد برگزار شد.

پیوند علم، پژوهش و معنویت

حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان لرستان با اشاره به برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی، برگزاری چنین همایش‌هایی را جلوه‌ای از پیوند علم، پژوهش و معنویت دانست.

وی اظهار کرد: وحدت حوزه و دانشگاه و ارتباط عمیق نیروهای مسلح با معارف دینی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است که الگویی الهام‌بخش برای ملت‌ها در مقابله با نظام‌های ظالمانه فراهم کرده است.

شخصیت و جایگاه امیرالمؤمنین (ع)

وی با تبیین شخصیت بی‌نظیر امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: حضرت علی (ع) در دامان پیامبر اکرم (ص) پرورش یافت و نزدیک‌ترین انسان به رسول خدا بود؛ شخصیتی که پس از پیامبر، بیشترین تجلی اسماً و صفات الهی در وجود او متجلی شد و امامت تداوم رسالت الهی در هدایت بشر است.

نهج‌البلاغه؛ کتابی برای سعادت فردی و اجتماعی

نماینده ولی فقیه در لرستان جایگاه نهج‌البلاغه را چنین تشریح کرد: این کتاب که به همت سید رضی گردآوری شده، توانایی سامان‌دهی دنیا و آخرت انسان را دارد و اگر مبنای عمل حکومت‌ها قرار گیرد، عدالت اجتماعی، امنیت پایدار، رفاه عمومی و تعالی اخلاقی در جامعه محقق خواهد شد.

امنیت، عدالت و توصیه‌های اقتصادی

وی افزود: از منظر امیرالمؤمنین (ع)، امنیت ستون اصلی حیات اجتماعی و سیاسی است و بدون آن حکومت معنا ندارد.

حجت‌الاسلام شاهرخی ادامه داد: حضرت علی نیروهای حافظ نظم و امنیت را به‌عنوان مأموران الهی و نگهبانان عزت، استقلال و دین جامعه معرفی می‌کند. همچنین ایشان در توصیه‌های اقتصادی نهج‌البلاغه، ضمن تقدیر از بازرگانان سالم، با احتکار، گران‌فروشی و سودجویی به شدت مقابله می‌کنند که این آموزه‌ها امروز نیز راهگشای سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی است.

عفت، پاکنامی و اهمیت ترویج معارف علوی

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود، عفت و پاکنامی را از بالاترین ارزش‌های انسانی برشمرد و گفت: در کلام امیرالمؤمنین، انسان در مرتبه‌ای قرار می‌گیرد که فرشتگان را به تعجب وا می‌دارد.

وی افزود جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترویج این معارف در خانواده‌ها، محیط‌های کاری و جامعه عمومی است.