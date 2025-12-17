  1. استانها
پیش‌بینی آبگرفتگی معابر و کولاک برف در جاده‌های لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل هواشناسی لرستان از وقوع آبگرفتگی معابر و کولاک برف در محورهای مواصلاتی و مناطق سردسیر این استان خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امروز چهارشنبه تا روز جمعه کماکان شاهد فعالیت سامانه بارشی بر روی جو منطقه خواهیم بود.

وی گفت: برای امروز در همه نقاط استان رگبار باران، گاهی رعدوبرق، در مناطق سردسیر رگبار برف و در ارتفاعات و گردنه‌ها بارش برف، احتمال رگبار تگرگ، وزش باد شدید و کاهش دما پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: طی روزهای پنجشنبه و جمعه با توجه به تمرکز هسته بارش‌ها در مناطق شرقی و تا حدودی شمال استان مجدداً وقوع بارش‌های رگباری باران و برف را در این مناطق شاهد خواهیم بود.

وی گفت: پیرو هشدار سطح زرد و نارنجی صادره این شرایط با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی معابر، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، کولاک برف در محورهای مواصلاتی و کوهستانی، احتمال انسداد برخی نقاط، مه آلودگی هوا، خسارت به برخی محصولات و سازه‌ها، خطر سقوط اشیا و … همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، عنوان کرد: از نظر نوسانات دمایی، طی روزهای آغازین هفته آینده به دلیل نفوذ هوای سرد، دماهای شبانه بویژه در مناطق سردسیر به طور محسوسی کاهش می‌یابند که مدیریت بهینه مصرف حامل‌های انرژی توصیه می‌شود.

