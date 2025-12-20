  1. استانها
کاهش دما و تداوم هوای سرد در لرستان؛ پیش‌بینی بارش پراکنده

خرم‌آباد- مدیرکل هواشناسی استان لرستان از تداوم هوای سرد، افزایش پوشش ابر و احتمال بارش پراکنده باران و برف در برخی نقاط استان طی روزهای آینده خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با ارائه تحلیل شرایط جوی استان برای روز ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، از امروز تا روز چهارشنبه، برای اغلب نقاط استان افزایش پوشش ابر و در برخی ساعات، افزایش سرعت باد تا بازه قابل‌ملاحظه پیش‌بینی می‌شود.

احتمال بارش پراکنده باران و برف در شمال و شرق استان

وی افزود: همچنین در روزهای دوشنبه و چهارشنبه، در برخی نقاط شمالی و شرقی استان لرستان، وقوع بارش‌های پراکنده باران و برف دور از انتظار نیست و شهروندان این مناطق باید نسبت به تغییرات جوی احتمالی هوشیار باشند.

کاهش محسوس دماهای شبانه در مناطق سردسیر

مدیرکل هواشناسی استان لرستان با اشاره به نوسانات دمایی عنوان کرد: از نظر تغییرات دما، طی ۲۴ ساعت آینده به دلیل ماندگاری توده هوای سرد، دماهای شبانه به‌ویژه در مناطق سردسیر استان با کاهش محسوس همراه خواهد بود.

توصیه به مدیریت مصرف انرژی

مرادپور در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف حامل‌های انرژی خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم هوای سرد و افت دماهای شبانه، رعایت الگوی مصرف انرژی به‌ویژه در ساعات شبانه و صبحگاهی از سوی شهروندان توصیه می‌شود.

