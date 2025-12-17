به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه نوشت: مقامات آمریکایی و اروپایی در نشست برلین، دو سند درباره تضمین‌های امنیتی برای کی‌یف تصویب کردند.

بر اساس این اسناد، یکی از اولویت‌ها کاهش شمار نیروهای اوکراینی از ۹۰۰ هزار نفر به سطح ۸۰۰ هزار نفر است.

نیویورک تایمز نوشت: یک نیروی نظامی تحت رهبری اروپا نیز در غرب اوکراین، دور از مرزهای روسیه مستقر خواهد شد. هرچند جزئیات کشورهایی که نیرو اعزام خواهند کرد مشخص نشده، اما چند کشور به‌صورت خصوصی تعهد داده‌اند که در این ماموریت شرکت کنند.

این رسانه آمریکایی افزود: ایالات متحده اعزام نیرو به اوکراین را رد کرده و در عوض از سیستم‌های اطلاعاتی خود برای نظارت بر هرگونه آتش‌بس احتمالی استفاده خواهد کرد.

فریدریش مرتس صدر اعظم آلمان در ۱۵ دسامبر اعلام کرد که کشورهای اروپایی و آمریکا، آماده ارائه تضمین‌های امنیتی مشابه ماده ۵ ناتو به اوکراین هستند. وال‌استریت ژورنال نیز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که واشنگتن از تضمین‌های امنیتی اروپا حمایت می کند.

ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) که در سال ۱۹۴۹ در واشنگتن امضا شد، تضمین‌کننده امنیت مشترک اعضا است و همه متحدان را موظف می‌کند در برابر هر حمله مسلحانه علیه یک عضو، پاسخ دهند.