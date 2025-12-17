  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸

سردار حزنی: امسال ۱۲ هزار سری جهیزیه با مشارکت نهادهای حمایتی توزیع شد

سردار حزنی: امسال ۱۲ هزار سری جهیزیه با مشارکت نهادهای حمایتی توزیع شد

ساری- معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی سپاه گفت: امسال تاکنون بیش از ۱۲ هزار سری جهیزیه با مشارکت نهادهای حمایتی توزیع شده است و این مسیر با همکاری همه دستگاه‌ها ادامه می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید ضیاالدین حزنی ظهر چهارشنبه در آئین اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه و ۱۰ هزار بسته معیشتی که در حسینیه عاشقان ناحیه ساری برگزار شد، از ادامه و گسترش برنامه‌های حمایتی در سطح ملی خبر داد.

وی تأکید کرد: اهدای جهیزیه و بسته‌های معیشتی به اقشار نیازمند با همکاری سپاه‌های استانی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی در سراسر کشور ادامه خواهد داشت و هدف ما افزایش دامنه خدمت‌رسانی است.

سردار حزنی در ادامه با تقدیر از همکاری دستگاه‌های مختلف، به‌ویژه آموزش‌وپرورش و کمیته امداد امام خمینی (ره)، تصریح کرد: این برنامه‌ها باید در همه شهرها و مناطق استان به‌طور فراگیر برگزار شود، چرا که عدم برگزاری در برخی مناطق ضعف به شمار می‌رود و باید جبران شود.

وی همچنین افزود: امسال تاکنون بیش از ۱۲ هزار سری جهیزیه با مشارکت نهادهای حمایتی توزیع شده است و این مسیر با همکاری همه دستگاه‌ها ادامه خواهد داشت.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی سپاه در پایان از تلاش‌های کمیته امداد و معلمان مشارکت‌کننده در برگزاری این برنامه‌ها قدردانی کرد و گفت: باید برنامه‌ریزی لازم برای تجلیل از معلمان دلسوز صورت گیرد تا این عزیزان بیش از پیش مورد تقدیر قرار گیرند.

کد خبر 6692873

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها