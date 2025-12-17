سردار حزنی: امسال ۱۲ هزار سری جهیزیه با مشارکت نهادهای حمایتی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید ضیاالدین حزنی ظهر چهارشنبه در آئین اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه و ۱۰ هزار بسته معیشتی که در حسینیه عاشقان ناحیه ساری برگزار شد، از ادامه و گسترش برنامه‌های حمایتی در سطح ملی خبر داد.

وی تأکید کرد: اهدای جهیزیه و بسته‌های معیشتی به اقشار نیازمند با همکاری سپاه‌های استانی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی در سراسر کشور ادامه خواهد داشت و هدف ما افزایش دامنه خدمت‌رسانی است.

سردار حزنی در ادامه با تقدیر از همکاری دستگاه‌های مختلف، به‌ویژه آموزش‌وپرورش و کمیته امداد امام خمینی (ره)، تصریح کرد: این برنامه‌ها باید در همه شهرها و مناطق استان به‌طور فراگیر برگزار شود، چرا که عدم برگزاری در برخی مناطق ضعف به شمار می‌رود و باید جبران شود.

وی همچنین افزود: امسال تاکنون بیش از ۱۲ هزار سری جهیزیه با مشارکت نهادهای حمایتی توزیع شده است و این مسیر با همکاری همه دستگاه‌ها ادامه خواهد داشت.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی سپاه در پایان از تلاش‌های کمیته امداد و معلمان مشارکت‌کننده در برگزاری این برنامه‌ها قدردانی کرد و گفت: باید برنامه‌ریزی لازم برای تجلیل از معلمان دلسوز صورت گیرد تا این عزیزان بیش از پیش مورد تقدیر قرار گیرند.