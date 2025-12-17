  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

انتقال ۳۲ مادر باردار پرخطر کهگیلویه و بویراحمد به مناطق امن

یاسوج-معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از انتقال ۳۲ مادر باردار در هفته‌های پایانی بارداری، از مناطق در معرض خطر به مکان‌های امن نزدیک به مراکز درمانی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم شریفی با اشاره به شرایط ناپایدار جوی در کهگیلویه و بویراحمد از اجرای اقدامات ویژه مراقبتی و انتقال مادران باردار در معرض خطر به مناطق امن استان خبر داد و گفت: این تدابیر در پی هشدارهای هواشناسی مبنی بر شرایط جوی ناپایدار در استان کهگیلویه و بویراحمد اتخاذ شد.

وی با اشاره به شرایط جوی پیش‌بینی شده و اعلام هشدارها در سطح استان، بر اهمیت حفظ سلامت شهروندان تأکید کرد و افزود: یکی از اولویت‌های اصلی حوزه بهداشت در شرایط بحران، مراقبت ویژه از زنان باردار است به‌ویژه مادرانی که هفته‌های پایانی بارداری را سپری می‌کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص این گروه از مادران، تمهیداتی اتخاذ شده تا در صورت لزوم، این افراد به مکان‌های امن و نزدیک به مراکز درمانی منتقل شوند تا کمترین خللی در روند مراقبت‌های درمانی آن‌ها ایجاد نشود.

وی اضافه کرد: تا به امروز ۳۲ مادر باردار واجد شرایط مراقبت ویژه، که در مناطق در معرض خطر شناسایی شده بودند، با هماهنگی شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها، با موفقیت به مناطق امن منتقل شده و تحت مراقبت قرار دارند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در پایان از شهروندان خواست تا هشدارهای سازمان‌های امدادی و هواشناسی را جدی گرفته و همکاری لازم را با نیروهای خدماتی در شرایط بحرانی به عمل آورند.

