به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در آئین گرامیداشت روز زن، افزود: افزایش حضور و سهم زنان در مناصب مدیریتی، یکی از اولویت‌های اصلی دولت وفاق است و در این مسیر، همه دستگاه‌ها مکلف به فراهم‌سازی زمینه حضور مؤثر بانوان در سطوح تصمیم‌سازی هستند.

صادقی با اشاره به ظرفیت بالای نیروی انسانی زن در استانداری زنجان اظهار داشت: میانگین تحصیلات بانوان شاغل در استانداری در مقطع کارشناسی ارشد است که این امر نشان‌دهنده توانمندی و ظرفیت ارزشمندی است که باید بیش از پیش در حوزه‌های مدیریتی و اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور، تأکید ویژه‌ای بر افزایش حضور بانوان در مناصب مدیریتی کشور دارند، افزود: این رویکرد یکی از ارکان اساسی سیاست‌های دولت وفاق به شمار می‌رود و استانداران نیز موظفند بستر لازم را برای نقش‌آفرینی مؤثرتر بانوان در مسئولیت‌های مدیریتی فراهم کنند.

استاندار زنجان با بیان اینکه مطالبات بانوان شاغل صرفاً به مسائل معیشتی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: مهمترین خواسته بانوان، برخورداری از فرصت‌های برابر، تکریم و احترام و توجه واقعی به توانایی‌ها و اثرگذاری آنان است؛ محیط کار باید محترمانه، آرام و مبتنی بر اعتماد باشد، چرا که بخش قابل توجهی از زمان مفید زندگی افراد در محل کار سپری می‌شود.

صادقی با تأکید بر عدالت جنسیتی و ارتقای بهره‌وری سازمانی، تصریح کرد: ایجاد فضای کاری سرشار از احترام و اعتماد موجب افزایش تعلق خاطر و وفاداری کارکنان می‌شود؛ از سوی دیگر، مأموریت اصلی استانداری، راهبری، نظارت، ارزشیابی و اصلاح روندهاست و تحقق این مأموریت بدون توجه به سرمایه انسانی ممکن نخواهد بود.

وی با تأکید بر نقش کارکنان در اصلاح مسیر خدمت‌رسانی افزود: کارکنان استانداری باید خود را اصلاح‌کننده روندها و اثرگذار بر فرآیندهای توسعه استان بدانند؛ هرچه نگاه ما به عدالت، احترام و توانمندسازی نیروی انسانی عمیق‌تر باشد، بهره‌وری سازمانی و کیفیت خدمت‌رسانی نیز افزایش خواهد یافت.

رشد شاخص‌های اقتصادی زنان استان زنجان

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری زنجان نیز در این جلسه از رشد قابل توجه شاخص‌های اقتصادی بانوان در استان خبر داد و گفت: نرخ مشارکت اقتصادی زنان در استان زنجان به ۲۵.۱ درصد رسیده، در حالی‌که میانگین این شاخص در سطح کشور ۱۴.۲ درصد است.

گیتی کریمخانلویی با بیان اینکه این آمار نشان‌دهنده حضور فعال‌تر زنان استان در عرصه‌های اقتصادی و اشتغال است، افزود: نرخ اشتغال زنان در استان نیز بالاتر از میانگین کشوری بوده و نرخ بیکاری بانوان زنجانی نسبت به میانگین کشور وضعیت بهتری را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به توزیع اشتغال زنان در بخش‌های مختلف اقتصادی، تصریح کرد: بیشترین سهم اشتغال بانوان استان در بخش خدمات است، با این حال آمارها نشان می‌دهد زنان زنجانی در حوزه‌های کشاورزی و صنعت نیز سهمی بالاتر از میانگین ملی دارند که بیانگر تنوع و ظرفیت بالای فعالیت اقتصادی آنان است.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری زنجان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰۹ تعاونی بانوان در استان فعال است که بیش از یک‌هزار عضو دارند و علاوه بر این، تاکنون ۴۸۵ زن کارآفرین در سطح استان شناسایی شده‌اند.

کریمخانلویی با تأکید بر ظرفیت بالای زنان استان در عرصه‌های اقتصادی و اجرایی اظهار داشت: این آمارها نشان می‌دهد می‌توان با برنامه‌ریزی هدفمند از توانمندی بانوان استان بیش از پیش در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی بهره گرفت.

وی با اشاره به رویکرد دولت در حوزه زنان، تصریح کرد: توانمندسازی زنان یکی از اولویت‌های دولت در اجرای سیاست‌های توسعه‌ای است و امیدواریم با رفع موانع موجود، زمینه تحقق سهم عادلانه بانوان در همه سطوح تصمیم‌گیری و مدیریتی فراهم شود.