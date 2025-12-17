به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی‌مقدم ظهر روز چهارشنبه در بیست‌وهفتمین جلسه شورای استاندارد خراسان‌شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که هم محصولات تولیدی داخل استان و هم کالاهای واردشده، شاخص‌های استاندارد را به‌طور کامل رعایت کنند.

وی افزود: هرچه نظارت و کنترل بر کالاها افزایش یابد، امنیت غذایی مطلوب‌تری برای مردم فراهم می‌شود و شهروندان با اطمینان خاطر بیشتری محصولات دارای نشان استاندارد را انتخاب خواهند کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌شمالی در ادامه به موضوع ایمنی آسانسورهای ساختمانی اشاره کرد و گفت: در صورت رعایت‌نشدن شاخص‌های استاندارد و نبود بازرسی‌های مستمر، مردم با مشکلات و مخاطرات جدی روبه‌رو خواهند شد.

علوی‌مقدم تصریح کرد: رعایت استاندارد در مراحل ساخت، اجرا و صدور پایان‌کار ساختمان‌ها ضروری است و در این راستا آسانسورهای نصب‌شده در واحدهای مسکن مهر باید توسط گروهی متشکل از بنیاد مسکن، اداره استاندارد و کارشناسان فنی بررسی و پس از ارائه گزارش، تأییدیه لازم دریافت کنند.

وی استانداردسازی را مصداق دفاع از حقوق شهروندان دانست و افزود: نهادینه‌شدن فرهنگ استاندارد در جامعه نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است و هر دستگاه باید رابط مشخصی با مجموعه استاندارد داشته باشد تا برنامه‌ریزی‌ها به‌درستی اجرا شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌شمالی تأکید کرد: دسترسی به کالا و خدمات استاندارد حق مسلم مردم است و این حق غیرقابل اغماض بوده و نباید در این زمینه کوتاهی شود.