  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

علوی‌مقدم: محصولات استاندارد تضمین امنیت غذایی مردم است

علوی‌مقدم: محصولات استاندارد تضمین امنیت غذایی مردم است

بجنورد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌شمالی تأکید کرد که رعایت استاندارد در کالاها و محصولات کشاورزی، سلامت و امنیت غذایی مردم را تضمین می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی‌مقدم ظهر روز چهارشنبه در بیست‌وهفتمین جلسه شورای استاندارد خراسان‌شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که هم محصولات تولیدی داخل استان و هم کالاهای واردشده، شاخص‌های استاندارد را به‌طور کامل رعایت کنند.

وی افزود: هرچه نظارت و کنترل بر کالاها افزایش یابد، امنیت غذایی مطلوب‌تری برای مردم فراهم می‌شود و شهروندان با اطمینان خاطر بیشتری محصولات دارای نشان استاندارد را انتخاب خواهند کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌شمالی در ادامه به موضوع ایمنی آسانسورهای ساختمانی اشاره کرد و گفت: در صورت رعایت‌نشدن شاخص‌های استاندارد و نبود بازرسی‌های مستمر، مردم با مشکلات و مخاطرات جدی روبه‌رو خواهند شد.

علوی‌مقدم تصریح کرد: رعایت استاندارد در مراحل ساخت، اجرا و صدور پایان‌کار ساختمان‌ها ضروری است و در این راستا آسانسورهای نصب‌شده در واحدهای مسکن مهر باید توسط گروهی متشکل از بنیاد مسکن، اداره استاندارد و کارشناسان فنی بررسی و پس از ارائه گزارش، تأییدیه لازم دریافت کنند.

وی استانداردسازی را مصداق دفاع از حقوق شهروندان دانست و افزود: نهادینه‌شدن فرهنگ استاندارد در جامعه نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است و هر دستگاه باید رابط مشخصی با مجموعه استاندارد داشته باشد تا برنامه‌ریزی‌ها به‌درستی اجرا شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌شمالی تأکید کرد: دسترسی به کالا و خدمات استاندارد حق مسلم مردم است و این حق غیرقابل اغماض بوده و نباید در این زمینه کوتاهی شود.

کد خبر 6692972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها