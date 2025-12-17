ارمنستان و فرانسه طرح همکاری دفاعی ۲۰۲۶ امضاء کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرمن پرس، وزارت دفاع ارمنستان امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که هیئتی از وزارت دفاع ایروان به سرپرستی لوون آیوازیان رئیس بخش سیاست دفاعی و همکاری‌های بین‌المللی در رایزنی‌های دوجانبه دفاعی راهبردی میان ارمنستان و فرانسه که در ۱۵ و ۱۶ دسامبر در پاریس برگزار شد، شرکت کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع ارمنستان در این خصوص آمده است: در طول این رایزنی‌ها، آیوازیان با گیوم اولانیه مدیر تازه منصوب شده گروه روابط بین‌الملل در وزارت نیروهای مسلح فرانسه، دیدار کرد. همچنین با سپهبد اریک پلتیه معاون مدیر همین گروه نیز گفتگوهایی انجام شد.

بیانیه وزارت دفاع ارمنستان در این ارتباط اضافه می‌کند: کارهای انجام شده در سال ۲۰۲۵ در چارچوب همکاری‌های فیمابین بررسی و برنامه‌های سال آتی نیز تشریح شد. طرفین بر اهمیت دادن به همکاری‌های دوجانبه به صورت راهبردی و نهادی تأکید کردند. پس از این رایزنی‌ها، طرح همکاری دفاعی ارمنستان و فرانسه برای سال ۲۰۲۶ امضا شد که شامل ده‌ها فعالیت در تقریباً تمام حوزه‌های نیروهای مسلح می‌شود. همچنین تصمیم گرفته شد که رایزنی‌های دفاعی راهبردی بعدی در ایروان برگزار شود.