به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جلسه امروز این شورا (چهارشنبه ۲۶ آذر) با گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله دکتر محمد مفتح، بر ضرورت صیانت از پیوند علم و دین و استفاده از ظرفیتهای علمی کشور در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی تأکید کرد.
شهید مفتح؛ خنثیکننده فتنه جدایی حوزه و دانشگاه
دبیر شورای نگهبان با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت آیتالله دکتر مفتح گفت: فردا سالروز شهادت عالم آگاه و مجاهد انقلابی، آیتالله دکتر مفتح است؛ شخصیتی که با تکیه بر بصیرت و شناخت نیازهای زمان، مسیری را برگزید که موجب خنثی شدن فتنه اختلاف و جدایی میان حوزه و دانشگاه شد.
وی افزود: به روح پاک این شهید بزرگوار و همه کسانی که برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی مجاهدت کردند، درود میفرستیم و علو درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت داریم.
تحریف مفاهیم؛ راهبرد همیشگی دشمنان انقلاب
آیتالله جنتی با هشدار نسبت به تلاش دشمنان برای تحریف مفاهیم اساسی تصریح کرد: دشمنان همواره به دنبال تحریف مفاهیم بودهاند و یکی از توطئههای جدی آنان، جداسازی مسیر علم از دین است. وظیفه اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی این است که با الگوگیری از بزرگانی همچون شهید مفتح، با حضور هوشمندانه خود مانع این تحریفها شوند.
وی شناخت زندگی و اندیشه پیشگامان انقلاب اسلامی را ضروری دانست و گفت: آشنایی با سیره و تفکر پیشگامان انقلاب، زمینهساز شناخت صحیح از ماهیت انقلاب اسلامی و عامل تداوم حرکت درست انقلاب است.
دبیر شورای نگهبان با اشاره به ناکامی دشمنان در مقابله با انقلاب اسلامی اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی همواره در مواجهه منطقی با این انقلاب ناکام بودهاند و برای پوشاندن درماندگی خود، به روشهایی نظیر ترور و جنگ متوسل شدهاند.
تبریک هفته پژوهش و تاکید بر همدلی علمی
آیتالله جنتی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی باید از الگوی موفق تبلیغی شهید مفتح در جذب اقشار مختلف مردم بهره ببرند و این تجربه ارزشمند را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند.
وی با اشاره به هفته پژوهش گفت: این هفته را به همه پژوهشگران و محققانی که حل مسائل کشور را محور فعالیتهای علمی خود قرار دادهاند تبریک میگوئیم و امیدواریم همدلی و همکاری مراکز علمی و سازمانهای اجرایی، هرچه سریعتر به حل مشکلات کشور منجر شود.
شورای نگهبان و اتکا به پشتوانههای علمی
دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه هیچ مجموعهای از پشتیبانی مجامع علمی بینیاز نیست، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان نیز خود را از این قاعده مستثنی نمیداند و برای افزایش اتقان نظرات، همواره از دیدگاههای تخصصی کارشناسان و اساتید حوزوی و دانشگاهی بهره برده است.
وی افزود: در همین راستا، بیش از دو دهه است که از پشتیبانی ارزشمند دو مجموعه علمی، یعنی مجمع مشورتی فقهی و پژوهشکده شورای نگهبان، به عنوان سرمایههای گرانقدر علمی استفاده میشود.
آیتالله جنتی در پایان از همه محققان و پژوهشگرانی که طی سالیان گذشته با حضور در مجمع مشورتی فقهی و پژوهشکده شورای نگهبان و ارائه نظرات علمی خود، این شورا را در انجام وظایف قانونیاش یاری کردهاند، قدردانی و تشکر کرد.
