رویداد «شهر نماز، شهر قرآن» در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد سراسری فرهنگی–آموزشی «شهر نماز، شهر قرآن» با حضور استاد فاضلی، از اساتید مجرب کشوری، در شهرستانهای خرمآباد، دورود و بروجرد برگزار شد و میزبان جمع گستردهای از آموزگاران پایه اول و دوم استان لرستان بود.
این رویداد با هدف ترویج فرهنگ نماز، تعمیق انس با قرآن کریم و ارتقای روشهای آموزشی مفاهیم دینی، به همت اداره قرآن استان و با همکاری گروه فرهنگ و ارشاد اسلامی در سه شهرستان یادشده اجرا شد.
در مجموع، حدود ۸۰۰ نفر از آموزگاران در این برنامهها حضور یافتند و در دورههای آموزشی شرکت کردند.
ین نشستها در فضاهای فرهنگی و آموزشی هر شهرستان و با برنامهریزی منسجم و هماهنگی مناسب دستگاههای برگزارکننده انجام گرفت.
در این رویداد، استاد فاضلی با بهرهگیری از شیوههای نوین آموزشی، مفاهیم نماز و قرآن را در قالب شعر، بازی و فعالیتهای تعاملی ارائه کرد؛ رویکردی که با استقبال آموزگاران همراه شد و فضای آموزشی متفاوت و پویایی را رقم زد.
بسیاری از شرکتکنندگان، جذابیت و کاربردیبودن این روشها را از نقاط قوت برنامه عنوان کردند.
برگزاری این رویداد در شهرستانهای دورود، بروجرد و ناحیه ۲ خرمآباد با مشارکت فعال عوامل اجرایی محلی همراه بود که نقش مؤثری در حسن اجرای برنامه داشتند.
رویداد «شهر نماز، شهر قرآن» بهعنوان یکی از برنامههای آموزشی–فرهنگی استان، با تمرکز بر توانمندسازی آموزگاران در انتقال مفاهیم دینی به نسل دانشآموز، در سه شهرستان لرستان به کار خود پایان داد.
