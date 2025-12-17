  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۷

تقدیر از پیشکسوت موسیقی لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از محمد میرزاوندی، پیشکسوت موسیقی لرستان، تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه آئین تقدیر از محمد میرزاوندی، پیشکسوت برجسته موسیقی لرستان و رئیس هیئت‌مدیره پیشین انجمن موسیقی استان، با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برگزار شد.

تجلیل از سال‌ها تلاش در عرصه موسیقی

این مراسم با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون هنری و سینمایی و مسئول واحد موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برگزار شد و طی آن از سال‌ها تلاش و خدمات ارزشمند محمد میرزاوندی در عرصه موسیقی و همچنین نقش‌آفرینی مؤثر وی در دوران مسئولیت در انجمن موسیقی استان تجلیل به عمل آمد.

پیشکسوتان، سرمایه‌های ماندگار فرهنگی

اعظم روانشاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در این آئین، محمد میرزاوندی را از چهره‌های اثرگذار و شاخص موسیقی استان دانست و تأکید کرد: پیشکسوتان، سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی جامعه هستند و میراث هنری و تجربیات آنان چراغ راه نسل‌های آینده در مسیر اعتلای فرهنگ و هنر خواهد بود.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر، از خدمات و تلاش‌های این پیشکسوت موسیقی لرستان قدردانی شد.

