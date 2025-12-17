سرتیپ الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به پیشنهاد فرمانده کل ارتش و طی احکامی از سوی فرماندهی معظم کل قوا، امیر سرتیپ علیرضا الهامی به سِمَت فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش و امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد به عنوان فرمانده نیروی هوایی ارتش منصوب شدند.

طی این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد، وی به عنوان دستیار فرمانده کل ارتش در امور پدافند هوایی منصوب شد.

همچنین طی مراسم مشابهی، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، وی به عنوان مشاور فرمانده کل ارتش در امور هوایی و امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد به سمت فرمانده نیروی هوایی ارتش منصوب شدند.