  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۶

سرتیپ الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) شد

سرتیپ الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) شد

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) و نیروی پدافند هوایی ارتش و فرمانده نیروی هوایی ارتش منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به پیشنهاد فرمانده کل ارتش و طی احکامی از سوی فرماندهی معظم کل قوا، امیر سرتیپ علیرضا الهامی به سِمَت فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش و امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد به عنوان فرمانده نیروی هوایی ارتش منصوب شدند.

طی این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد، وی به عنوان دستیار فرمانده کل ارتش در امور پدافند هوایی منصوب شد.

همچنین طی مراسم مشابهی، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، وی به عنوان مشاور فرمانده کل ارتش در امور هوایی و امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد به سمت فرمانده نیروی هوایی ارتش منصوب شدند.

کد خبر 6693195
اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها