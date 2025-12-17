پهپاد «ابابیل» ستون قدیمی و کارآمد ناوگان پهپادی ایران

خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست: پهپاد ابابیل بهعنوان یکی از نخستین سامانههای هواپیمای بدون سرنشین بومی ایران، همچنان جایگاه قابلتوجهی در ساختار اطلاعاتی، شناسایی و حتی رزمی نیروهای مسلح کشورمان دارد. این پهپاد که در دهههای گذشته توسعه یافته، و در نسخههای مختلف توسعه یافته، بهویژه در نسخه «ابابیل -۳» به بلوغ عملیاتی رسیده و در مأموریتهای متنوعی مورد استفاده قرار گرفته است.
طراحی ساده با رویکرد عملیاتی
ابابیل -۳ پهپادی با ابعاد متوسط و طراحی آیرودینامیکی ساده است که تمرکز اصلی آن بر سهولت تولید، نگهداری و استقرار سریع بوده است. استفاده از مواد کامپوزیتی سبک در بدنه، امکان پرتاب از سکوهای متحرک و بازیابی آسان، این پهپاد را به گزینهای مناسب برای عملیات تاکتیکی در سطوح مختلف تبدیل کرده است.
مشخصات پروازی و مداومت عملیاتی
این پهپاد با بهرهگیری از موتور پیستونی و ملخ عقب، قادر است با سرعتی در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت پرواز کند. برد عملیاتی آن بیش از ۲۰۰ کیلومتر برآورد میشود و مداومت پروازی تا حدود ۸ ساعت، امکان پوشش طولانیمدت مناطق هدف را فراهم میکند. چنین مشخصاتی، ابابیل -۳ را به ابزاری کارآمد برای مأموریتهای پایش مرزی، شناسایی میدانی و جمعآوری اطلاعات تبدیل کرده است.
توان شناسایی و جمعآوری اطلاعات
ابابیل -۳ به سامانههای الکترواپتیک و مادونقرمز مجهز است که قا بلیت تصویربرداری در روز و شب را فراهم میکند. انتقال همزمان دادهها و تصاویر به ایستگاه کنترل زمینی، این پهپاد را در نقش یک پلتفرم مؤثر ISR (شناسایی، نظارت و تجسس) قرار داده و امکان تصمیمگیری سریع در سطوح فرماندهی را افزایش میدهد.
قابلیتهای رزمی محدود اما هدفمند
اگرچه مأموریت اصلی ابابیل شناسایی تعریف شده، اما در سالهای اخیر نسخههایی با قابلیت حمل تسلیحات سبک نیز معرفی شدهاند. امکان حمل بمبهای هدایتشونده کوچک، این پهپاد را به یک سامانه هجومی تاکتیکی با دقت قابل قبول تبدیل کرده است؛ هرچند ظرفیت حمل مهمات آن محدود بوده و برای مأموریتهای ضربتی کوتاهبرد طراحی شده است.
عملکرد عملیاتی و گستره بهکارگیری
ابابیل -۳ در سازمانهای مختلف نظامی و امنیتی کشور به کار گرفته شده و به دلیل هزینه عملیاتی پایین، سادگی تعمیر و قابلیت تولید انبوه، یکی از پهپادهای پرتعداد در ناوگان بدون سرنشین ایران محسوب میشود. این پهپاد در مأموریتهای آموزشی، شناسایی و پشتیبانی اطلاعاتی سابقه عملیاتی قابلتوجهی دارد.
نقاط قوت و چالشها
از منظر تحلیلی، مهمترین مزیت ابابیل -۳ را میتوان در سادگی، پایداری و انعطاف عملیاتی آن دانست. در مقابل، سقف پروازی، برد محدودتر نسبت به پهپادهای سنگین و صدای بیشتر موتور پیستونی، از جمله محدودیتهایی است که این سامانه را عمدتاً به مأموریتهای تاکتیکی و منطقهای محدود میکند.
جمعبندی
پهپاد ابابیل، بهویژه در نسخه ابابیل -۳، نمونهای از رویکرد مرحلهای ایران در توسعه فناوری پهپادی است؛ سامانهای که اگرچه از نظر فناوری در رده پهپادهای پیشرفته سنگین قرار نمیگیرد، اما بهواسطه کارآمدی، هزینه پایین و تطبیقپذیری بالا، همچنان نقش مهمی در ساختار دفاعی و امنیتی کشور ایفا میکند.
