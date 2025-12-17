  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۴

خط انتقال آب شرب شمال میناب تا دو ساعت آینده وارد مدار می‌شود

میناب- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: خط انتقال آب شرب شمال میناب تا دو ساعت آینده وارد مدار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور، گفت: خط انتقال تأمین آب شرب بیش از ۱۵ روستای شمال شهر میناب و شهر تیرور که در اثر سیلاب رودخانه بزرگ میناب دچار آسیب شده بود، با تلاش شبانه روزی کارگران شرکت آب و فاضلاب در حال تعمیر بوده و تا دو ساعت آینده وارد مدار بهره برداری می‌شود.

بلافاصله پس از فروکش کردن شدت بارش‌ها و کاهش سطح سیلاب، اکیپ‌های فنی و عملیاتی آبفا به محل حادثه اعزام و عملیات ترمیم خط انتقال آغاز شد.

وی افزود: کارگران سخت کوش این شرکت با وجود شرایط سخت و خطرناک، برای جلوگیری از اختلال در تأمین آب شرب به دل سیلاب زدند و با تمام توان در حال انجام تعمیرات لازم هستند.

مدیرعامل آبفا گفت: این خط انتقال نقش مهمی در تأمین آب شرب روستاهای شمال میناب و شهر تیرور دارد و با پایان عملیات تعمیر، پایداری تأمین آب در این مناطق برقرار خواهد شد.

