به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور، گفت: خط انتقال تأمین آب شرب بیش از ۱۵ روستای شمال شهر میناب و شهر تیرور که در اثر سیلاب رودخانه بزرگ میناب دچار آسیب شده بود، با تلاش شبانه روزی کارگران شرکت آب و فاضلاب در حال تعمیر بوده و تا دو ساعت آینده وارد مدار بهره برداری می‌شود.

بلافاصله پس از فروکش کردن شدت بارش‌ها و کاهش سطح سیلاب، اکیپ‌های فنی و عملیاتی آبفا به محل حادثه اعزام و عملیات ترمیم خط انتقال آغاز شد.

وی افزود: کارگران سخت کوش این شرکت با وجود شرایط سخت و خطرناک، برای جلوگیری از اختلال در تأمین آب شرب به دل سیلاب زدند و با تمام توان در حال انجام تعمیرات لازم هستند.

مدیرعامل آبفا گفت: این خط انتقال نقش مهمی در تأمین آب شرب روستاهای شمال میناب و شهر تیرور دارد و با پایان عملیات تعمیر، پایداری تأمین آب در این مناطق برقرار خواهد شد.