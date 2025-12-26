اسامه نیکرفتار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی ثبت گزارشهای مردمی از طریق سامانه ۱۲۲ مبنی بر قطعی آب در ۱۲ روستای مجتمع کانیشریف، تیمهای عملیاتی شرکت آبفا بلافاصله به محل اعزام شدند.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد که چاه تأمینکننده آب این مجتمع به دلیل نقص فنی دچار مشکل شده بود و همین موضوع سبب بروز اختلال در شبکه توزیع آب شرب شده است.
مدیر امور آب و فاضلاب روانسر تصریح کرد: با هماهنگیهای انجامشده، جرثقیل و نیروهای خدماتی برای خارجسازی تجهیزات معیوب به محل اعزام شدند و همزمان تأمین پمپ و شناور جدید با همکاری معاونت بهرهبرداری شرکت آبفا در دستور کار قرار گرفت.
نیکرفتار با اشاره به تلاش شبانهروزی نیروهای فنی بیان کرد: پس از تلاش بیوقفه تیمهای عملیاتی، مشکل در روز بعد بهطور کامل برطرف شد و جریان آب پایدار به شبکه توزیع این ۱۲ روستا بازگشت.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای جهادی پرسنل حتی در ایام تعطیل تأکید کرد: خدمترسانی به مردم شریف شهرستان روانسر وظیفه ذاتی شرکت آبفا است و همکاران ما با تمام توان برای تأمین پایدار آب شرب شهروندان تلاش میکنند.
