۱۵ دستگاه اتوبوس برقی در اصفهان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از ۱۵ دستگاه اتوبوس برقی در قالب هشتادوچهارمین ویژه‌برنامه به احترام مردم اصفهان امروز چهارشنبه مصادف با روز ملی حمل‌ونقل و رانندگان، با حضور مدیران شهری از جمله علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان و اصحاب رسانه برگزار شد.

این اتوبوس‌ها که به‌طور کامل برقی هستند با شارژ سه‌ساعته شبانه قادر به پیمایش حداقل ۲۵۰ کیلومتر در روز خواهند بود و هدف اصلی از ورود آنها به ناوگان، کاهش آلودگی هوا و تأمین محیط زیستی سالم‌تر برای شهروندان است.

داوود بحیرایی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در این مراسم اظهار کرد: شبکه اتوبوسرانی ستون فقرات حمل‌ونقل عمومی شهر است و شهروندان آن را ایمن‌ترین گزینه می‌دانند.

وی افزود: قرارداد اولیه شامل ۲۰ دستگاه اتوبوس برقی است که ۱۵ دستگاه آن تحویل شده و ۵ دستگاه باقی‌مانده نیز به‌زودی اضافه می‌شود. هر دستگاه اتوبوس برقی حدود ۲۵ میلیارد تومان قیمت دارد.

بحیرایی با تأکید بر ادامه این روند به‌صورت فازبندی، تصریح کرد: سال آینده حداقل ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی دیگر به ناوگان افزوده خواهد شد و هدف بلندمدت، اختصاص حداقل ۵۰ درصد از ناوگان اتوبوسرانی اصفهان به حمل‌ونقل پاک و برقی است.

به گزارش مهر، در حال حاضر ایستگاه شارژ این اتوبوس‌ها در باغ ارغوان واقع در مسیر گردنه زینل پیش‌بینی شده است.