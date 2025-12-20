شهردار صباشهر از آسفالت ۱۵۰ هزار مترمربع معابر این شهر خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین واژیر، بعد از ظهر شنبه در مراسم گرامی‌داشت هفته حمل‌ونقل که با حضور حجت‌الاسلام بجانی امام جمعه صباشهر، اعضای شورای اسلامی شهر، سرهنگ رضایی‌نسب فرمانده پلیس راهور شهرستان شهریار، جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی و فعالان حوزه حمل‌ونقل در مجموعه فرهنگی ملکه برگزار شد، اظهار کرد: حمل‌ونقل شهری نقشی اساسی در رشد، پویایی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد و در هشت ماه گذشته اقدامات گسترده‌ای در حوزه زیرساخت‌های این بخش در صباشهر انجام شده است.

وی افزود: در این مدت بیش از ۱۵۰ هزار مترمربع آسفالت معابر شهری اجرا شده و عملیات زیرسازی و آسفالت ضلع شمالی شهرک مهندسین نیز به پایان رسیده است.

شهردار صباشهر با اشاره به پروژه‌های مهم ترافیکی تصریح کرد: ورودی آزادراه تهران ساوه پس از چندین سال انتظار و با اخذ مصوبه شورای ترافیک استان، وارد مرحله اجرا شده که با بهره‌برداری از آن، مسیر تردد شهروندان حدود هشت کیلومتر کاهش یافته و صرفه‌جویی قابل توجهی در زمان رفت‌وآمد ایجاد خواهد شد.

واژیر ادامه داد: بهسازی حاشیه محور آدران به شهریار با همکاری شورای اسلامی شهر انجام شده و اصلاح ترافیکی ورودی شهر و احداث جاده نسیم‌شهر نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین پروژه جاده فرخنده خاتون در مرحله انتخاب پیمانکار است و در ماه‌های آینده اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه رانندگان حوزه حمل‌ونقل شهری از ارکان اصلی پویایی این بخش هستند، گفت: این قشر پرتلاش با وجود استرس‌های شغلی و مشکلات ناشی از فرسودگی ناوگان، خدمات ارزشمندی به شهروندان ارائه می‌دهند.

شهردار صباشهر خاطرنشان کرد: ضروری است سازمان شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط حمایت‌های بیشتری برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل با خودروهای پاک و کم‌مصرف داشته باشند تا ضمن کاهش آلایندگی هوا، وضعیت معیشتی رانندگان نیز بهبود یابد و رضایت‌مندی شهروندان افزایش پیدا کند.

در ادامه این مراسم، هادی رمضانخانی عضو شورای اسلامی صباشهر نیز با قدردانی از تلاش‌های مجموعه شهرداری و شورای شهر در برگزاری این آئین، اظهار کرد: در چهار ایستگاه فعال حمل‌ونقل شهری، حدود ۱۰۰ دستگاه تاکسی مسئولیت جابه‌جایی شهروندان را برعهده دارند که زحمات آنان شایسته تقدیر است.

وی افزود: وظیفه حوزه حمل‌ونقل تنها جابه‌جایی مسافر نیست، بلکه رانندگان هر روز در مسیر خدمت‌رسانی، مفاهیمی چون امانت‌داری، صداقت، پاکدستی و عدالت اجتماعی را هم می‌آموزند و هم به جامعه منتقل می‌کنند.

در پایان این مراسم، از عوامل سازمان حمل‌ونقل شهرداری صباشهر و رانندگان و فعالان این حوزه با حضور مسئولان شهری و شهرستانی تجلیل به عمل آمد.