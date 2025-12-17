۲ هشدار سطح قرمز در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان بوشهر از وزش باد بسیار شدید، گاهی به صورت چرخان (گردبادی) (پیرو هشدار دریایی سطح نارنجی) و صدور هشدار دریایی سطح قرمز خبر داد.
بر همین اساس زمان شروع این هشدار ظهر پنج شنبه (۲۷ آذر ماه) و پایان آن اواخر وقت جمعه (۲۸ آذر ماه) خواهد بود.
وزش باد بسیار شدید و گاهی چرخان (گاهی بیش از ۹۰ کیلومتر در ساعت)، طوفانی شدن خلیج فارس (ارتفاع موج گاهی بیش از ۴ متر)، رگبار باران و رعد و برق، طوفان تندری از مخاطرات این هشدار اعلام شده است و منطقه آن نیز سواحل و فراساحل استان بوشهر خواهد بود.
اختلال در ترددها و فعالیتهای دریایی خلیج فارس، خسارت به تأسیسات و سازههای دریایی و ساحلی و سازههای سبک و پیشساخته در مناطق ساحلی، خطر غرقشدن شناورها سبک و نیمهسنگین، پارهشدن تورهای صیادی، احتمال شکستن درختان در مناطق ساحلی، اختلال در پرواز فرودگاههای ساحلی از اثرات مخاطره اعلام شده است.
لغو همه ترددهای دریایی و صیادی شناورهای سبک و نیمهسنگین، اعمال محدودیت در فعالیتهای دریایی و ساحلی، آمادگی دستگاههای امدادرسان برای مقابله با خسارات احتمالی، اجتناب از برپایی کمپ، اجتناب از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و ورزشی و کلیه برنامههای فضای باز در مناطق ساحلی طی این مدت توصیه میشود.
همچنین هواشناسی استان بوشهر از وزش باد بسیار شدید، گاهی به صورت چرخان (گردبادی) (هشدار هواشناسی سطح قرمز شماره ۰۱ یکشنبه مورخ ۲۳/۰۹/۱۴۰۴ به اعتبار خود باقیست) و صدور هشدار هواشناسی سطح قرمز در استان خبر داد.
بر همین اساس زمان شروع این هشدار ظهر پنج شنبه (۲۷ آذر) و پایان آن اواخر وقت جمعه (۲۸ آذر ماه) اعلام شده است و وزش باد بسیار شدید گاهی به صورت چرخان (گاهی بیش از ۹۰ کیلومتر در ساعت) از مخاطرات آن خواهد بود.
منطقه اثر این هشدار استان بوشهر بویژه شهرستانهای ساحلی خواهد بود.
خسارت به برخی زیرساختها مانند خطوط انتقال برق و غیره، تخریب تأسیسات و سازههای واقع شده در سواحل و مناطق تحت تأثیر، تخریب سازههای موقت و سبک و شکستن درختان در اثر وزش باد شدید، احتمال خسارت به ناوگان هوایی در فرودگاههای استان، اختلال در پروازها از اثرات مخاطره خواهد بود.
عدم توقف زیر درختان، عدم توقف و کمپینگ و تردد در سواحل آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و امدادرسان، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، اجتناب از فعالیتهای کوهنوردی، خودداری از فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعتگردی و ورزشهای هوایی، انتقال نهادههای کشاورزی به مکانهای مسقف طی این مدت توصیه میشود.
