واژگونی دو خودرو در محور رودان_بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، بارندگی‌های اخیر و لغزندگی سطح جاده‌ها در استان هرمزگان، بار دیگر حادثه‌ساز شد و منجر به واژگونی دو دستگاه خودروی سواری در محور رودان به سمت بندرعباس گردید.

این حادثه که در محدوده پیش از تونل «سرزه» به وقوع پیوست، ناشی از عدم کنترل وسیله نقلیه بر اثر بارش‌ها بود که بلافاصله با حضور نیروهای امدادی و عوامل جاده‌ای در محل همراه شد.

خوشبختانه این سانحه هیچ‌گونه تلفات جانی به همراه نداشت و سرنشینان خودروها که دچار جراحات جزئی شده بودند، توسط تیم‌های امدادی به‌صورت سرپایی مداوا شدند.

در ادامه، نیروهای ذی‌ربط جهت جلوگیری از حوادث بعدی و روان‌سازی ترافیک، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی مسیر را انجام دادند و در حال حاضر تردد در این محور به روال عادی بازگشته است.