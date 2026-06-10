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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

مدیرکل بحران هرمزگان: احتمال تندباد و رگبار در شرق استان وجود دارد

مدیرکل بحران هرمزگان: احتمال تندباد و رگبار در شرق استان وجود دارد

بندرعباس - مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان با اشاره به هشدار زرد هواشناسی، از احتمال رگبار، رعد و برق و تندبادهای لحظه‌ای در شرق استان به‌ویژه بشاگرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۱۲ اداره‌کل هواشناسی استان، اظهار کرد: از بعدازظهر چهارشنبه ۲۰ خردادماه تا اواخر وقت شنبه ۲۳ خردادماه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب شرایط برای رشد ابرهای همرفتی و وقوع رگبارهای پراکنده باران، رعد و برق، تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید در ارتفاعات شرقی استان به ویژه شهرستان بشاگرد، مهیا خواهد بود.

وی افزود: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نشود، احتمال وقوع تندبادهای لحظه‌ای، خیزش گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا وجود دارد.

حسن‌زاده با بیان اینکه طغیان رودخانه‌های فصلی، افزایش ناگهانی حجم آب رودخانه‌ها، خسارت به محصولات کشاورزی و آسیب به سازه‌های سبک از جمله مخاطرات پیش‌بینی شده در این مدت است، از شهروندان خواست از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان همچنین بر پرهیز از صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع، اطمینان از استحکام سازه‌های سبک، رعایت احتیاط در ترددهای جاده‌ای و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از محصولات کشاورزی تأکید کرد.

کد مطلب 6856450

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