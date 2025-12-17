ابراهیم نجفی در حاشیه نشست «میز کالایی بادام زمینی» در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از مدیریت بخش کشاورزی در استان اظهار کرد: اعتقاد دارم با وضعیت فعلی نمی‌توان به پیشرفت در حوزه کشاورزی استان امیدوار بود.

وی با اشاره به عملکرد سازمان‌های آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی در شهرستان آستانه اشرفیه افزود: با وجود ظرفیت بالای تولید بادام زمینی در این شهرستان، سازمان آموزش و تحقیقات نقش فعالی ایفا نکرده و اقدام مؤثری از سوی این مجموعه‌ها مشاهده نمی‌شود.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با بیان نمونه‌ای عینی از این کم‌کاری گفت: در حوزه بادام زمینی، مشکل بیماری قارچی وجود دارد اما تاکنون هیچ اقدام عملی و مؤثری برای حل این مسئله صورت نگرفته است، در حالی که مردم انتظار اقدام میدانی دارند نه صرفاً جلسات و گزارش‌ها.

نجفی ضعف عملکرد را محدود به محصول بادام زمینی ندانست و تصریح کرد: عملکرد سازمان تحقیقات و پژوهش در مجموع برای محصولات اصلی شهرستان، از جمله بادام زمینی و برنج، ضعیف بوده است و خدمات قابل توجهی به کشاورزان ارائه نشده است.

وی با اشاره به جایگاه گذشته آستانه اشرفیه در تولید برنج اظهار کرد: این شهرستان زمانی الگوی کشوری در کشت برنج بود، اما امروز در حوزه تحقیقات و پژوهش کشاورزی پیشرفت محسوسی مشاهده نمی‌شود.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد برای خروج از وضعیت موجود گفت: با توجه به اینکه امیدی به جهاد کشاورزی نیست، تصمیم داریم از طریق اتاق بازرگانی برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه کشت محصولات کشاورزی در شهرستان آستانه اشرفیه اقدام کنیم.