نجفی: جذب سرمایه‌گذار در آستانه از مسیر اتاق بازرگانی دنبال می‌شود

آستانه اشرفیه-نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد برای خروج از وضعیت موجود گفت:جذب سرمایه‌گذار و توسعه کشت محصولات کشاورزی از مسیر اتاق بازرگانی دنبال می‌شود.

ابراهیم نجفی در حاشیه نشست «میز کالایی بادام زمینی» در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از مدیریت بخش کشاورزی در استان اظهار کرد: اعتقاد دارم با وضعیت فعلی نمی‌توان به پیشرفت در حوزه کشاورزی استان امیدوار بود.

وی با اشاره به عملکرد سازمان‌های آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی در شهرستان آستانه اشرفیه افزود: با وجود ظرفیت بالای تولید بادام زمینی در این شهرستان، سازمان آموزش و تحقیقات نقش فعالی ایفا نکرده و اقدام مؤثری از سوی این مجموعه‌ها مشاهده نمی‌شود.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با بیان نمونه‌ای عینی از این کم‌کاری گفت: در حوزه بادام زمینی، مشکل بیماری قارچی وجود دارد اما تاکنون هیچ اقدام عملی و مؤثری برای حل این مسئله صورت نگرفته است، در حالی که مردم انتظار اقدام میدانی دارند نه صرفاً جلسات و گزارش‌ها.

نجفی ضعف عملکرد را محدود به محصول بادام زمینی ندانست و تصریح کرد: عملکرد سازمان تحقیقات و پژوهش در مجموع برای محصولات اصلی شهرستان، از جمله بادام زمینی و برنج، ضعیف بوده است و خدمات قابل توجهی به کشاورزان ارائه نشده است.

وی با اشاره به جایگاه گذشته آستانه اشرفیه در تولید برنج اظهار کرد: این شهرستان زمانی الگوی کشوری در کشت برنج بود، اما امروز در حوزه تحقیقات و پژوهش کشاورزی پیشرفت محسوسی مشاهده نمی‌شود.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد برای خروج از وضعیت موجود گفت: با توجه به اینکه امیدی به جهاد کشاورزی نیست، تصمیم داریم از طریق اتاق بازرگانی برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه کشت محصولات کشاورزی در شهرستان آستانه اشرفیه اقدام کنیم.

