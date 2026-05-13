نیازی شهرکی: کشت سنتی باید به‌ روز شود

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر نیازی شهرکی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از زمینهای زراعی روستای دهکاء این شهرستان، با اشاره به اهمیت تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در استانهای شمالی کشور اظهار کرد: بیشتر کشتهای ما در کشور بهصورت سنتی انجام میشود که باید با اجرای طرحهای بهروز، نسبت به ارتقای بهرهوری آب و خاک اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه منابع آبی کشور محدود شده است، افزود: پایداری تولید از تکالیف اصلی ماست و در استانهای شمالی که قطب تولید برنج کشور محسوب میشوند، اجرای پروژههای تجهیز و نوسازی اراضی از اولویتهای ویژه برخوردار است.
نیازی شهرکی ضمن قدردانی از متولیان جهاد کشاورزی، پیمانکاران و مشاوران حاضر در این پروژه، تصریح کرد: قرارداد اجرای طرح تسطیح اراضی در روستای دهکاء آستانه اشرفیه حدود ۱۳ میلیارد تومان بوده که با توجه به تورم سال جاری، احتمالاً به حداقل ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز خواهد داشت. انشاءالله این منابع از محل اعتبارات ملی تأمین میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پروژههای کلان در دستور کار استانهای شمالی خاطرنشان کرد: امروز نیز خدمت استاندار گیلان رسیدیم و مطرح کردیم که در این استان حدود ۹۰ هزار هکتار پروژه مطالعهشده و آماده اجرا داریم که نیازمند تأمین منابع مالی است. امیدواریم بتوانیم اعتبارات خوبی جذب کرده و این پروژهها را اجرایی کنیم.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه آستانه اشرفیه در تولید بادام زمینی کشور گفت: حدود ۷۰ درصد تولید بادام زمینی کشور متعلق به استان گیلان و عمدتاً در شهرستان آستانه اشرفیه است. ما در حوزه بهرهبرداری از آب و خاک، با منابع آبی محدود حداکثر تولید را خواهیم داشت.
نیازی شهرکی با بیان اینکه کارهای زیرساختی نظیر احداث کانال، لولهگذاری، بازچرخانی آب و لایروبی در دست اقدام است، تأکید کرد: زمین را آماده میکنیم و تحویل کشاورزان میدهیم. اینکه چه کشتی در این اراضی صورت بگیرد، به الگوی کشت برمیگردد؛ میتواند بادام زمینی، برنج، کلزا یا هر محصول دیگری باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به مشکلات مالی پروژه تسطیح اراضی دهکاء، خاطرنشان کرد: قول مساعد دادیم که راه حلی برای رفع این مشکلات پیدا کنیم. انشاءالله زمین را آماده و تحویل کشاورزان دهیم. دستگاهها در حال کار هستند و سعی میکنیم در اولین فرصت -حداکثر تا یک هفته آینده- اراضی را به مرور تحویل کشاورزان عزیز بدهیم.
