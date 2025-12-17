  1. استانها
  2. سمنان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۲

گازگرفتگی ۵ نفر در مهدیشهر؛ حال مجری معروف صداوسیما خوب است

گازگرفتگی ۵ نفر در مهدیشهر؛ حال مجری معروف صداوسیما خوب است

سمنان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان از بروز حادثه گازگرفتگی برای پنج نفر از گروه مستند سازی صدا و سیما در مهدیشهر خبر داد.

کارن یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پنج نفر از یک گروه مستندساز صدا و سیما در شهرستان مهدی شهر دچار حادثه گاز گرفتگی شدند بیان کرد: این افراد بلافاصله به بیمارستان ۱۵ خرداد مهدی شهر منتقل شدند.

وی با بیان اینکه مراحل درمانی برای این افراد اجرا شد افزود: خوشبختانه هر پنج نفر با حال مساعد از بیمارستان مرخص شدند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه یکی از این اعضای گروه مستندساز حسین اسدی مجری برنامه گزارش ورزشی و ستاره ساز بود گفت: خوشبختانه با اقدام به موقع اورژانس و کادر درمان همه این گروه در سلامت کامل هستند

کد خبر 6693298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها