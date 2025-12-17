گازگرفتگی ۵ نفر در مهدیشهر؛ حال مجری معروف صداوسیما خوب است

کارن یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پنج نفر از یک گروه مستندساز صدا و سیما در شهرستان مهدی شهر دچار حادثه گاز گرفتگی شدند بیان کرد: این افراد بلافاصله به بیمارستان ۱۵ خرداد مهدی شهر منتقل شدند.

وی با بیان اینکه مراحل درمانی برای این افراد اجرا شد افزود: خوشبختانه هر پنج نفر با حال مساعد از بیمارستان مرخص شدند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه یکی از این اعضای گروه مستندساز حسین اسدی مجری برنامه گزارش ورزشی و ستاره ساز بود گفت: خوشبختانه با اقدام به موقع اورژانس و کادر درمان همه این گروه در سلامت کامل هستند