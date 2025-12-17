توسعه سطح زیر کشت چغندر قند تا ۸۰ هزار هکتار در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز چهارشنبه در نشست شورای کشاورزی خوزستان گفت: موضوع جرایم سنگین که برای برخی از کشاورزان مشکلساز شده، باید در شورای تأمین استان مطرح و مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا با مساعدت بیشتری برای حل مشکلات این قشر همراه باشد.
وی با اشاره به ارائه گزارشهای علمی و کاربردی در جلسه، بر تقویت رابطه وثیق بین شوراهای تخصصی استانداری و مراکز علمی و دانشگاهی تأکید کرد و افزود: اختصاص بخشی از هر جلسه به گزارشهای علمی و کاربردی دانشگاهیان، میتواند ما را در دنبال کردن مسائل بخش کشاورزی با نگاه علمی و کارشناسانه یاری کند. این نگاه امیدوارکننده در بین دانشجویان نیز وجود دارد.
استاندار خوزستان در ادامه به موضوع توسعه چغندر قند پرداخت و اظهار داشت: مسائل مربوط به توسعه کشت چغندر قند، مشکلات کارخانجات قند و سرمایهگذاران این بخش باید به صورت ویژه پیگیری شود. پتانسیل توسعه سطح زیر کشت این محصول در استان تا ۸۰ هزار هکتار وجود دارد.
وی با استقبال از گزارش تخصصی ارائهشده در مورد خاک، خواستار اطلاعرسانی عمومی درباره مضرات استفاده از زهاب کشاورزی شد و بیان کرد: این هشدارها باید به زبانی ساده برای عامه مردم تشریح شود.
موالیزاده با اشاره به نقش مهم تشکلها و اصناف کشاورزی به عنوان پل ارتباطی بین بخش اجرا و مزارع، خاطرنشان کرد: بر روی موضوعات آموزش و ترویج در بخش کشاورزی باید بیشتر کار کنیم. آموزشهای کاربردی میتوانند ما را به سمت الگوی کشت مناسب، بهکارگیری روشهای علمی و اصلاح وضعیت آبیاری سوق دهند.
وی سایر دستورکارهای این جلسه را تشریح و اعلام کرد: برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی برای جلوگیری از سوزاندن بقایای گیاهی در دستور کار قرار دارد. همچنین موضوع اصلاح سهمیه سوخت بخش کشاورزی که متقاضیان زیادی دارد، از طریق تنظیم نامه و ارسال به مبادی ذیربط پیگیری خواهد شد.
نظر شما