پوراسماعیلی: اسوه بسیج ویترین مردمی خدمات انقلاب اسلامی است

سرهنگ محمد پور اسماعیلی در حاشیه نمایشگاه اسوه بسیج در رشت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید از نمایشگاه اسوه بسیج اظهار کرد: نمایشگاه اسوه بسیج با عنایت شهدای عزیز و با تلاش و مجاهدتها و ایثارگریهای همه بسیجیان استان گیلان، قطرهای از فعالیتهای بسیج که دریایی بیکران از خدماترسانی و تلاش در عرصههای مختلف است، با نگاه هنرمندانه در فضایی بسیار زیبا جهت بازدید مردم طراحی و اجرا کردند.
معاون فرهنگی هنری سپاه قدس گیلان با بیان اینکه غرفهها پر از نشاط، تعالی و جوش و خروش هستند، افزود: در این نمایشگاه فعالیت و عملکرد بسیجیان نشانههای بزرگ رشد بسیج در عرصههای مختلف را دارا میباشد
وی با اشاره به خلوص بسیجیان در امر انعکاس عملکردها، گفت: این نمایشگاه گوشهای از مجاهدتهای بسیجیان را منظر مردم قرار داده است که دعوت میشود تا با حضور در نمایشگاه، این دستاوردها را از نزدیک مشاهده کنند.
تغییر نگاه هنرمندانه پایگاههای مقاومت مشهود است
سرهنگ پور اسماعیلی تغییر نگاه هنرمندانه پایگاههای مقاومت در عرصههای مختلف را ویژگی شاخص نمایشگاه اسوه بیان کرد و افزود: تحولی که به دل نشست و نتیجه تلاش و کوشش از سطح قرارگاههای جهادی استان تا سطح پایگاههاست
وی افزود: این تغییر تعالی و رشد در قالب برنامههای فرهنگی و هنری نمود یافته و مسیر تازهای را برای فعالیتهای بسیج ترسیم میکند.
معاون فرهنگی هنری سپاه قدس گیلان یکی از نقاط درخشان و مثبت همه برنامههای گذشته و همین نمایشگاه اسوه، در ارائه خدمات بسیج برای همه مردم عزیز استان بیان کرد
وی با اشاره به نقش رسانه در انعکاس عملکردها و خدمات بسیج، رسانههای انقلابی بویژه خبرگزاری بسیج در سراسر استان گیلان را پایگاه خدمات انقلاب اسلامی و بسیج عنوان کرد.
