  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۲

بنادر لافت و پهل تعطیل شد

بنادر لافت و پهل تعطیل شد

لافت- به علت شرایط جوی نامناسب بنادر لافت و پهل تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اطلاع اداره بنادر و دریانوردی قشم و با توجه به شرایط نامساعد جوی و دریایی، بندر لافت در شهرستان قشم و بندر پهل در شهرستان بندرخمیر تعطیل شد.

بازگشایی مجدد این بندر، منوط به احراز شرایط مساعد جوی خواهد بود.

کد خبر 6693312

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها