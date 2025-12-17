به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اطلاع اداره بنادر و دریانوردی قشم و با توجه به شرایط نامساعد جوی و دریایی، بندر لافت در شهرستان قشم و بندر پهل در شهرستان بندرخمیر تعطیل شد.
بازگشایی مجدد این بندر، منوط به احراز شرایط مساعد جوی خواهد بود.
لافت- به علت شرایط جوی نامناسب بنادر لافت و پهل تعطیل شد.
