به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا انصاری شامگاه چهارشنبه در بخشنامهای به دستگاههای اجرایی استان فارس اعلام کرد: به استناد بخشنامه شماره ۸۵۴۹۹ تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور و با هدف تأمین آسایش آحاد مردم و عدم وقفه در خدمترسانی، ساعات کار دستگاههای اجرایی استان اعم از مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شرکتهای دولتی، واحدهای سرپرستی بانکها، بیمهها، واحدهای اداری دانشگاهها اعلام میشود.
وی ادامه داد: ساعات کاری در دوره سرد سال (از اول دیماه سال جاری تا ۱۵ فروردینماه سال ۱۴۰۵) از ساعت هشت تا ۱۴ اعلام میشود.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس گفت: ساعت کار بانکها برای مشتریان در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و در روزهای پنجشنبه از ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.
انصاری افزود: کارکنان شعب نیز روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۴ و در روزهای پنجشنبه از ۷ تا ۱۳ حضور خواهند داشت.
وی ادامه داد: این تغییرات شامل واحدهای عملیاتی و خدماتی مستقیم مانند بیمارستانها، مراکز درمانی، مدارس، دانشگاهها، آتشنشانی، پست و مراکز امدادی نمیشود و ساعات کار آنها طبق مصوبات قبلی هیأت وزیران است.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استاندارس فارس به تدابیر جدید برای صرفهجویی انرژی اشاره کرد و گفت: تمامی دستگاههای اجرایی (بهجز بیمارستانها و مراکز درمانی) موظفند همزمان با شروع کار، وسایل گرمایشی و روشنایی را روشن و یک ساعت قبل از پایان کار (در مناطق سردسیر همزمان با پایان کار) وسایل گرمایشی و در زمان خاتمه کار، وسایل روشنایی را خاموش کنند.
انصاری افزود: خاموش بودن این وسایل در ساعات و ایام تعطیل الزامی است و استفاده از وسایل گرمایشی اضافه توسط کارکنان ممنوع است.
وی ادامه داد: مدیران و رؤسای دستگاههای اجرایی مسؤول برنامهریزی و نظارت بر اجرای این بخشنامه بدون ایجاد اختلال در خدمترسانی هستند و بالاترین مقام هر دستگاه، مسؤول نهایی اجرای مفاد آن است.
وی همچنین اعلام کرد که دورکاری روزهای پنجشنبه برای دستگاههای اجرایی استان حداقل تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.
نظر شما