۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷

تغییر ساعت کاری ادارات مازندران ابلاغ شد

ساری- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران از ابلاغ تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان از اول خرداد تا نیمه شهریور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی قاسمی‌طوسی با اشاره به ضرورت مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی در فصل تابستان و حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، از ابلاغ تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم و تحقق دستور مقام عالی دولت در استان، تصریح کرد: ساعت کاری تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی استان مازندران از تاریخ اول خردادماه ۱۴۰۵ تا پانزدهم شهریورماه ۱۴۰۵، در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح لغایت ۱۲:۳۰ ظهر تعیین شده است.

معاون استاندار مازندران در خصوص نحوه جبران ساعات کاری موظفیِ موضوع ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری افزود: مابقی ساعات کاری و همچنین روزهای پنجشنبه، با اتخاذ تمهیدات لازم، از طریق سازوکار «دورکاری» کارکنان جبران خواهد شد.

قاسمی‌طوسی در ادامه به استثنائات این دستورالعمل اشاره کرد و گفت: واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان، از جمله حوزه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و سایر بخش‌های مشابه، از شمول قانون دورکاری مستثنی بوده و فعالیت آن‌ها طبق نظر مراجع ذی‌صلاح مربوطه تداوم خواهد یافت.

وی خطاب به مدیران شبکه بانکی استان تأکید کرد: با توجه به دورکاری روزهای پنجشنبه، مدیران بانک‌ها موظف‌اند به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در روند خدمت‌رسانی به مردم شریف استان، نسبت به دایر نمودن شعب کشیک با مدیریت و هماهنگی سرپرستی امور شعب بانک‌های استان اقدام کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران در پایان خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص نحوه فعالیت شعب منتخب بانکی در روزهای پنجشنبه مورد تأکید است و دستگاه‌های مربوطه باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

کد مطلب 6836427

