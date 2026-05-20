تغییر ساعت کاری ادارات مازندران ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی قاسمی‌طوسی با اشاره به ضرورت مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی در فصل تابستان و حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، از ابلاغ تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم و تحقق دستور مقام عالی دولت در استان، تصریح کرد: ساعت کاری تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی استان مازندران از تاریخ اول خردادماه ۱۴۰۵ تا پانزدهم شهریورماه ۱۴۰۵، در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح لغایت ۱۲:۳۰ ظهر تعیین شده است.

معاون استاندار مازندران در خصوص نحوه جبران ساعات کاری موظفیِ موضوع ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری افزود: مابقی ساعات کاری و همچنین روزهای پنجشنبه، با اتخاذ تمهیدات لازم، از طریق سازوکار «دورکاری» کارکنان جبران خواهد شد.

قاسمی‌طوسی در ادامه به استثنائات این دستورالعمل اشاره کرد و گفت: واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان، از جمله حوزه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و سایر بخش‌های مشابه، از شمول قانون دورکاری مستثنی بوده و فعالیت آن‌ها طبق نظر مراجع ذی‌صلاح مربوطه تداوم خواهد یافت.

وی خطاب به مدیران شبکه بانکی استان تأکید کرد: با توجه به دورکاری روزهای پنجشنبه، مدیران بانک‌ها موظف‌اند به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در روند خدمت‌رسانی به مردم شریف استان، نسبت به دایر نمودن شعب کشیک با مدیریت و هماهنگی سرپرستی امور شعب بانک‌های استان اقدام کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران در پایان خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص نحوه فعالیت شعب منتخب بانکی در روزهای پنجشنبه مورد تأکید است و دستگاه‌های مربوطه باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.