سعید صادقیه اهری در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از آغاز آذرماه شمار مراجعهکنندگان با نشانههای شدید تنفسی افزایش یافته، اظهار کرد: با همراهی مردم، آموزش و پرورش، مدارس و خانوادهها و پشتیبانی مسئولان استانی، خوشبختانه وضعیت آنفلوانزا در استان مهار شده است.
وی افزود: بر پایه آمار، سهم آزمایشهای مثبت آنفلوانزا از ۳۸٪ در هفته دوم آذر به ۳۱٪ در هفته سوم کاهش یافته؛ با این حال، پایش روزانه مراجعات به مراکز درمانی نشان میدهد که میزان ویروسهای تنفسی، بهویژه آنفلوانزا نوع A، همچنان بالا است.
معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت استان اردبیل رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط همه مردم، بهویژه در مکانهای عمومی، وسایل حملونقل، ادارات و گردهماییها را ضروری دانست و گفت: «افراد دارای علائم از حضور در مدارس، ادارات و مکانهای عمومی خودداری کرده و در خانه استراحت کنند. نوشیدن مایعات گرم، تغذیه مناسب و قرنطینه بیمار در اتاقی با تهویه کافی ضروری است. در صورت تردد در خانه نیز بیمار از ماسک استفاده کند.
وی همچنین رعایت اصول بهداشت تنفسی شامل پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه و سرفه، حفظ فاصله حداقل دو متری، شستوشوی منظم دستها با آب و صابون و ضدعفونی سطوح پرتماس توصیه شد.
صادقیه اهری ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن شب یلدا و افزایش دید و بازدیدها، افراد دارای علائم آنفلوانزا مانند تب، گلودرد و کوفتگی بدن بهویژه در حضور کودکان، سالمندان، زنان باردار یا افراد دارای بیماریهای زمینهای نباید در مهمانیها شرکت کنند. رعایت دستورالعملهای بهداشتی در این گردهماییها ضروری است.
وی با اشاره به نقش واکسیناسیون در پیشگیری و کاهش پیامدهای آنفلوانزا، یادآور شد که تزریق رایگان واکسن با اولویت زنان باردار، سالمندان و افراد دارای بیماریهای خاص یا ضعف سیستم ایمنی در مراکز بهداشت محلی ادامه دارد.
هشدار برای شب یلدا؛آنفلوانزا در اردبیل کنترل شده اما ویروس فعال است
اردبیل_معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت استان اردبیل از کنترل وضعیت آنفلوانزا در استان خبر داد، اما بر رعایت شدید پروتکلهای بهداشتی بهویژه در آستانه شبیلدا و تجمعات خانوادگی تأکید کرد.
