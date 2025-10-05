احدی: اقدامات پیشگیرانه برای مهار آنفلوآنزای پرندگان در اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسین احدی عالی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به شروع فصل سرما و احتمال شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان اقدامات پیشگیرانه برای مهار این بیماری در حال انجام است.

وی افزود: اقدامات متعددی در سطح استان جهت پیشگیری از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان انجام شده است، از جمله این اقدامات می‌توان به پایش مستمر مزارع پرورش طیور اشاره کرد؛ نمونه‌برداری‌های منظم، انجام آزمایشات تخصصی جهت شناسایی ویروس در مراحل اولیه و همچنین آموزش‌های هدفمند به دامداران و مرغداران، بخش‌های مهم این برنامه‌ها هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ادامه داد : این بیماری یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های ویروسی در دنیای حیوانات است که نه ‌تنها تهدیدی جدی برای طیور محسوب می‌شود، بلکه در صورت جهش‌های ژنتیکی می‌تواند سلامت عمومی انسان‌ها را نیز به خطر بیندازد

وی گفت : با اقدامات کنترلی مناسب و افزایش سطح آگاهی عمومی، می‌توان تهدید آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را به خوبی مدیریت کرد و از خطرات جدی آن برای سلامت جامعه و صنعت دام و طیور کشور جلوگیری کرد.