سرهنگ شیبک: ۵ واحد صنفی متخلف در هیرمند پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد شیبک شامگاه چهارشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط مأموران پلیس در شهرستان هیرمند اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هیرمند افزود: در خلال این طرح ۵ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات پلمپ شدند.

وی در پایان ضمن تاکید بر ادامه طرح‌های نظارت بر اماکن و صنوف متخلف و قدردانی از همکاری خوب شهروندان با پلیس در اجرای این طرح‌ها، از شهروندان خواست؛ تا در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.