  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۵

سرهنگ شیبک: ۵ واحد صنفی متخلف در هیرمند پلمب شد

هیرمند - فرمانده انتظامی شهرستان هیرمند از پلمب ۵ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد شیبک شامگاه چهارشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط مأموران پلیس در شهرستان هیرمند اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هیرمند افزود: در خلال این طرح ۵ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات پلمپ شدند.

وی در پایان ضمن تاکید بر ادامه طرح‌های نظارت بر اماکن و صنوف متخلف و قدردانی از همکاری خوب شهروندان با پلیس در اجرای این طرح‌ها، از شهروندان خواست؛ تا در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد خبر 6693388

